Como el mago: Jorge Álvarez festejó igual que Fidalgo tras anotarle gol al América

Las luces y el telón se volvieron a activar para los equipos mexicanos en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde los Tigres, Pumas y el CF America ya hicieron su aparición, este último siendo el que más dio de qué hablar, pues Jorge Álvarez, jugador del Olimpia de Honduras, les recordó su más reciente perdida.

Jorge Álvarez, jugador de Olimpia I MEXSPORT

‘Gracias, gracias’

El juego de ida de la primera ronda de la CONCACAF Champions League entre el Olimpia de Honduras y las Águilas del América trajo grandes momentos, además de que terminó en una victoria para el equipo mexicano. Desafortunadamente para los fanáticos, un momento insólito causó la molestia de más de un seguidor azulcrema.

Corría el minuto 49 cuando el equipo local comenzó a hostigar a los de Coapa, hasta que finalmente un disparo de tres dedos puso el empate en el marcador. Álvarez no satisfecho con el golazo de volea, se paró frente a la afición y realizó el mítico festejo de Álvaro Fidalgo, el último ídolo americanista y que recientemente salió el club rumbo al viejo continente.

Olimpia vs América CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT

La reverencia en modo de agradecimiento si bien se ganó los aplausos del respetable hondureño, en la redes múltiples americanistas tomaron esto como una burla los recientes movimiento que vivió el americanismo, por lo que reprobaron totalmente.

Por su parte, Jorge Álvarez quien dio un juego redondo ante el cuadro de la Liga MX, continúo siendo un problema para Ramón Juárez y Sebastián Cáceres durante el resto del juego, estando incluso a punto de conseguir un segundo tanto. Por fortuna para el charrúa y el mexicano, el juego terminó con una victoria para el América.

¡GOLAZO de Jorge Álvarez con asistencia de José Pinto (ambos de Olimpia) para el empate ante Club América! narración de @Andres_Vaca_ para TUDN USA pic.twitter.com/IxJ1QJMXlM — lilboimx (@lilboimx) February 4, 2026

¿Cómo fue el juego Olimpia vs América?

El duelo disputado en el Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino, inició con ambos equipos buscando intensidad y romper el cero desde el principio. Sin embargo, fue el equipo de Coapa quién anotó primero gracias a un zurdazo de Víctor Dávila, posteriormente Jorge Álvarez hizo lo propio con su golazo de volea. Finalmente Ramón Juárez aprovechó un tiro de esquina para sentenciar el 1-2.

El juego de vuelta de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup será el próximo miércoles 11 de febrero, el cual está programado a las 18:00 (hota centro de México) desde el Estadio Cuidada de los Deportes.