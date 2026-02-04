MLB: Todo lo que debes saber del Spring Training de las Grandes Ligas

Luego de que concluye la mejor etapa para los seguidores del juego de pelota (el Clásico de Otoño), llega casi tres meses después el reinicio de los sueños, la reconexión de las esperanzas y la nueva ilusión de la temporada, el Spring Training o Entrenamiento de Primavera de la MLB.

¿Qué es el Entrenamiento de Primavera?

Tan sencillo como un seguidor de los deportes lo puede entender, el Spring Training es la pretemporada de la MLB, la cual reúne a las grandes estrellas de las Grandes Ligas tras un periodo de vacaciones de casi cuatro meses.

El periodo de temporada usualmente toma vuelo en la parte final del mes de febrero y concluye en el mes de marzo, ¿Cuál es su característica principal? todo se centra en Arizona y Florida.

La finalidad principal es que los peloteros tomen ritmo para el comienzo de la temporada, además de probar nuevas reglas y conocer a las nuevas caras que llegan a una de las 30 franquicias de la liga de béisbol más importante del mundo.

Su duración también tiene un tiempo específico, pues se usa un periodo para medir a los lanzadores, posteriormente los números de los bateadores y finalmente establecer parámetros en las posiciones fijas de cada uno de los miembros del equipo.

2026 año mundialista

Tal y como sucederá con el deporte del balompié, las cenas también vivirán su campeonato internacional, el Clásico Mundial, el cual será un factor importante ya que varios de los peloteros de los mejores equipos de la liga estarán representando a su nación solo unos días después del cierre del Spring Training.

Pese a la ausencia de varios jugadores, el itinerario de las Grandes Ligas seguirá su curso de manera normal. La pelota y el bat vuelven al diamante el 20 de febrero, cuando arranquen las dos competencias de la pretemporada: Grapefruit y Cactus League, las cuales tendrán juegos entre equipos de la MLB y de las universidades de Arizona y Florida.