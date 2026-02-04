André Jardine destaca el desempeño del América ante Olimpia: "Nos acercamos a lo que queremos"

América dio un paso importante en la primera ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF tras vencer 1-2 a Olimpia de Honduras en el partido de Ida disputado en Honduras. Con un gol de Ramón Juárez en los minutos finales, el conjunto azulcrema logró una ventaja clave como visitante y llegará con condiciones favorables al duelo de Vuelta, donde buscará sellar su pase a la siguiente fase del torneo internacional.

El encuentro mostró dos caras del América, que logró asentarse mejor en la segunda mitad, especialmente tras las modificaciones realizadas por André Jardine. La entrada de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas le permitió al equipo ganar profundidad, control del balón y presencia ofensiva, factores que influyeron directamente en el resultado final. Con este marcador, las Águilas cerrarán la eliminatoria en casa con la posibilidad de avanzar incluso con un empate.

Ramón Juárez anotando el segundo gol de América vs Olimpia I MEXSPORT

América toma ventaja y definirá la serie en casa

Tras el triunfo 1-2 en el partido de Ida, la eliminatoria se definirá en territorio mexicano la próxima semana. El miércoles 11 de febrero, América recibirá a Olimpia en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 18:00 horas, con el marcador global a su favor.

Más allá del resultado, el estratega brasileño, André Jardine, valoró el funcionamiento colectivo y el rendimiento individual de varios futbolistas, especialmente de aquellos que han venido recuperándose de lesiones. En conferencia de prensa posterior al encuentro, Jardine destacó que el regreso paulatino de jugadores como Henry Martín, Alejandro Zendejas y Erick Sánchez ha contribuido a elevar el nivel del equipo.

Para el técnico, estos regresos permiten observar una versión más cercana a la idea futbolística que busca consolidar. En ese sentido, también reconoció el aporte de otros elementos que han respondido en momentos clave dentro del torneo.

"Hay que para mí ser más fluidos, un equipo más agresivo, y al mismo tiempo consistente atrás, porque en estos partidos eliminatorios, trata se siempre de consistencia. Ya viendo a Henry Martin, a Zendejas, el propio Bryan, Chiquito, jugando como enganche muy bien, Dávila, para mí también una muy buena participación otra vez. Vamos viendo el equipo y empezar a acercarse a lo que queremos"

André Jardine en conferencia de prensa previo a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 | MEXSPORT

Jardine reconoce el nivel de Olimpia y anticipa una Vuelta exigente

Además del análisis interno, André Jardine también se refirió al desempeño del conjunto hondureño, al que consideró un rival competitivo, especialmente cuando juega como local. El entrenador subrayó que en este tipo de competiciones no existen diferencias amplias entre los equipos, ya que todos han demostrado méritos deportivos para participar.

El técnico del América señaló que el ambiente, la cancha y la localía representaron un reto importante durante el partido de Ida, y destacó que Olimpia confirmó su nivel de juego a lo largo del encuentro. Por ello, anticipó que el duelo de Vuelta también será exigente, aunque reconoció que el equipo se va con buenas sensaciones tras haber conseguido la ventaja como visitante.

"Está equilibrado en todos los lados, no existe más distancias grandes en lado algún, sobre todo en competiciones como estas que solo juegan equipos que ganaran algo para estar aquí. Yo vi un muy buen equipo que se confirmó, sobre todo cuando juegan en su casa, por dominar el ambiente, la cancha, esto siempre da una fuerza más. Muy buenas sensaciones del rival, sabíamos que sería un partido duro"

Jorge Álvarez, jugador de Olimpia I MEXSPORT