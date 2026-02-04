Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

EDC, El Malilla, My Chemical Romance y más conciertos en CDMX para febrero 2026

EDC, El Malilla, My Chemical Romance y más conciertos en CDMX para febrero 2026. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:49 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Ciudad de México se prepara para un febrero lleno de eventos musicales intensos, con festivales electrónicos, reggaetón, rock y presentaciones de artistas nacionales e internacionales

Febrero llega con todo a la CDMX: desde el retorno de bandas emblemáticas y artistas urbanos hasta uno de los festivales de música electrónica más grandes del país. Prepárate para marcar estas fechas en tu calendario.

Los conciertos imperdibles en CDMX este febrero

EDC México 2026 – Festival de música electrónica

  • El Autódromo Hermanos Rodríguez será sede de Electric Daisy Carnival (EDC México), que reunirá a DJ’s y artistas de música electrónica durante tres días seguidos.

  • 20, 21 y 22 de febrero

Uno de los festivales más grandes de música electrónica en Latinoamérica, con un lineup de primer nivel, luces, escenarios temáticos y experiencias interactivas.

Cartel oficial de EDC México 2026. / EDC

My Chemical Romance – Rock emo en dos noches

La emblemática banda estadounidense de rock My Chemical Romance regresa a la CDMX con su gira Long Live The Black Parade, interpretando uno de sus álbumes más icónicos.

  • 13 y 14 de febrero

  • Estadio GNP Seguros

My Chemical Romance llegarán al Estadio GNP Seguros este 2026. / RS

El Malilla – Reggaetón urbano en vivo

El artista mexicano El Malilla llevará su estilo urbano al Palacio de los Deportes, ofreciendo un concierto con temas actuales y energía de fiesta.

  • 13 de febrero

  • Palacio de los Deportes

El Malilla se presentará el próximo 13 de febrero. / RS

Otros conciertos destacados

Además de los tres eventos principales, febrero también trae una agenda variada en la ciudad con artistas de distintos géneros musicales:

  • Doja Cat – 18 de febrero en Palacio de los Deportes

  • Jesse & Joy – 14 y 19 de febrero en Auditorio Nacional

  • Big Time Rush – 21 de febrero en Palacio de los Deportes

  • Kali Uchis – 25 de febrero en Palacio de los Deportes

  • Shakira – 27 de febrero en Estadio GNP Seguros

  • The Hives – 11 de febrero en Teatro Metropólitan

  • Eladio Carrión – 14 de febrero en Palacio de los Deportes

El concierto de Eladio Carrión es uno de los más esperados. / RS
Últimos videos
Lo Último
00:57 MLB: Todo lo que debes saber del Spring Training de las Grandes Ligas
00:47 André Jardine destaca el desempeño del América ante Olimpia: "Nos acercamos a lo que queremos"
00:35 Portada RÉCORD 4 febrero 2026
00:15 ¡Goleada en California! San Diego viene de atrás y golea a Pumas en la Ida de Concachampions
00:12 Club Xelaju vs Monterrey ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Ida de la Concachampions?
00:04 Como el mago: Jorge Álvarez festejó igual que Fidalgo tras anotarle gol al América
23:35 Javier Aguirre, presente en el San Diego FC vs. Pumas de la Concachampions
23:27 Super Bowl LX: ¿Quién es el jugador con más MVP del Super Bowl en la historia de la NFL?
23:23 Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
22:49 EDC, El Malilla, My Chemical Romance y más conciertos en CDMX para febrero 2026
Tendencia
1
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
2
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
3
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
4
Futbol ¡Despertó el gigante! América derrota a Olimpia en Honduras y regresan con ventaja al Ciudad de los Deportes
5
Contra Casa Blanca responde a Bad Bunny tras críticas al ICE en los Premios Grammy: "ES IRÓNICO"
6
Futbol Fanáticos de Saint-Maximin se lanzan en contra del América: "Equipo de mier.."
Te recomendamos
MLB: Todo lo que debes saber del Spring Training de las Grandes Ligas
Beisbol
04/02/2026
MLB: Todo lo que debes saber del Spring Training de las Grandes Ligas
André Jardine destaca el desempeño del América ante Olimpia: "Nos acercamos a lo que queremos"
Futbol
04/02/2026
André Jardine destaca el desempeño del América ante Olimpia: "Nos acercamos a lo que queremos"
Portada RÉCORD 4 febrero 2026
Portada del día
04/02/2026
Portada RÉCORD 4 febrero 2026
San Diego vino de atrás y goleó a Pumas en la Concachampions | MEXSPORT
Futbol
04/02/2026
¡Goleada en California! San Diego viene de atrás y golea a Pumas en la Ida de Concachampions
Club Xelaju vs Monterrey ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Ida de la Concachampions?
Futbol
04/02/2026
Club Xelaju vs Monterrey ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Ida de la Concachampions?
Como el mago: Jorge Álvarez festejó igual que Fidalgo tras anotarle gol al América
Futbol
04/02/2026
Como el mago: Jorge Álvarez festejó igual que Fidalgo tras anotarle gol al América