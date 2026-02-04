EDC, El Malilla, My Chemical Romance y más conciertos en CDMX para febrero 2026
Febrero llega con todo a la CDMX: desde el retorno de bandas emblemáticas y artistas urbanos hasta uno de los festivales de música electrónica más grandes del país. Prepárate para marcar estas fechas en tu calendario.
Los conciertos imperdibles en CDMX este febrero
EDC México 2026 – Festival de música electrónica
El Autódromo Hermanos Rodríguez será sede de Electric Daisy Carnival (EDC México), que reunirá a DJ’s y artistas de música electrónica durante tres días seguidos.
20, 21 y 22 de febrero
Uno de los festivales más grandes de música electrónica en Latinoamérica, con un lineup de primer nivel, luces, escenarios temáticos y experiencias interactivas.
My Chemical Romance – Rock emo en dos noches
La emblemática banda estadounidense de rock My Chemical Romance regresa a la CDMX con su gira Long Live The Black Parade, interpretando uno de sus álbumes más icónicos.
13 y 14 de febrero
Estadio GNP Seguros
El Malilla – Reggaetón urbano en vivo
El artista mexicano El Malilla llevará su estilo urbano al Palacio de los Deportes, ofreciendo un concierto con temas actuales y energía de fiesta.
13 de febrero
Palacio de los Deportes
Otros conciertos destacados
Además de los tres eventos principales, febrero también trae una agenda variada en la ciudad con artistas de distintos géneros musicales:
Doja Cat – 18 de febrero en Palacio de los Deportes
Jesse & Joy – 14 y 19 de febrero en Auditorio Nacional
Big Time Rush – 21 de febrero en Palacio de los Deportes
Kali Uchis – 25 de febrero en Palacio de los Deportes
Shakira – 27 de febrero en Estadio GNP Seguros
The Hives – 11 de febrero en Teatro Metropólitan
Eladio Carrión – 14 de febrero en Palacio de los Deportes