EDC, El Malilla, My Chemical Romance y más conciertos en CDMX para febrero 2026

Febrero llega con todo a la CDMX: desde el retorno de bandas emblemáticas y artistas urbanos hasta uno de los festivales de música electrónica más grandes del país. Prepárate para marcar estas fechas en tu calendario.

Los conciertos imperdibles en CDMX este febrero

EDC México 2026 – Festival de música electrónica El Autódromo Hermanos Rodríguez será sede de Electric Daisy Carnival (EDC México), que reunirá a DJ’s y artistas de música electrónica durante tres días seguidos.

20, 21 y 22 de febrero Uno de los festivales más grandes de música electrónica en Latinoamérica, con un lineup de primer nivel, luces, escenarios temáticos y experiencias interactivas.

Cartel oficial de EDC México 2026. / EDC

My Chemical Romance – Rock emo en dos noches La emblemática banda estadounidense de rock My Chemical Romance regresa a la CDMX con su gira Long Live The Black Parade, interpretando uno de sus álbumes más icónicos. 13 y 14 de febrero

Estadio GNP Seguros

My Chemical Romance llegarán al Estadio GNP Seguros este 2026. / RS

El Malilla – Reggaetón urbano en vivo El artista mexicano El Malilla llevará su estilo urbano al Palacio de los Deportes, ofreciendo un concierto con temas actuales y energía de fiesta. 13 de febrero

Palacio de los Deportes

El Malilla se presentará el próximo 13 de febrero. / RS

Otros conciertos destacados

Además de los tres eventos principales, febrero también trae una agenda variada en la ciudad con artistas de distintos géneros musicales:

Doja Cat – 18 de febrero en Palacio de los Deportes

Jesse & Joy – 14 y 19 de febrero en Auditorio Nacional

Big Time Rush – 21 de febrero en Palacio de los Deportes

Kali Uchis – 25 de febrero en Palacio de los Deportes

Shakira – 27 de febrero en Estadio GNP Seguros

The Hives – 11 de febrero en Teatro Metropólitan

Eladio Carrión – 14 de febrero en Palacio de los Deportes