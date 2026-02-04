Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?

La credencial del INAPAM permite acceder a consultas y estudios sin costo. / ESPECIAL
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:49 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las personas adultas mayores con credencial del INAPAM pueden acceder a servicios médicos sin costo en el Centro de Atención Integral, que ofrece desde consultas generales hasta especialidades y estudios básicos.

Las personas de 60 años o más que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden recibir atención médica gratuita en el Centro de Atención Integral (CAI). Este servicio está dirigido a mejorar la salud y el bienestar de la población adulta mayor, con enfoque gerontológico y sin costo para el paciente.

Centro de Atención Integral del Inapam. / Gobierno de México

¿Qué servicios ofrece el Centro de Atención Integral?

El CAI brinda atención de primer nivel a las personas mayores de 60 años, enfocada en las necesidades propias del envejecimiento. Allí se ofrecen diversas consultas médicas y estudios sin pago alguno, incluyendo:

  • Medicina general

  • Especialidades médicas como dermatología, geriatría, nutrición, ortopedia, psicología y más

  • Estudios de gabinete como ultrasonidos y electrocardiogramas

  • Atención en áreas como odontología, audiología y optometría

El Centro de Atención Integral ofrece servicios de salud enfocados en gente de 60 años o más. / iStock

Turno matutino

  • Primera vez de 08:00 a 13:00 horas

  • Subsecuentes de 08:00 a 13:30 horas

Turno vespertino

  • Primera vez de 14:00 a 19:00 horas

  • Subsecuentes de 14:00 a 20:00 horas

Consultas de nutrición, odontología y optometría sin costo para derechohabientes INAPAM. / iStock

¿Dónde está el centro y qué necesitas llevar?

El Centro de Atención Integral está ubicado en Avenida Universidad 150, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Los requisitos son:

  • Tener 60 años o más

  • Presentar identificación oficial con fotografía (Credencial INAPAM, INE o Pasaporte)

  • Carnet de consultas (A partir de la segunda cita)

  • Aviso de Privacidad Integral firmado (Se entrega en el CAI)

  • Carta de consentimiento firmada (Se entrega en el CAI)

La atención gratuita busca mejorar la salud y bienestar de la población adulta mayor. / iStock
Últimos videos
Lo Último
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
18:53 ¿El apellido materno puede ir primero? La Corte elimina la regla tradicional en México
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
Futbol
03/02/2026
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis