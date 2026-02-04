¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?

Las personas de 60 años o más que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden recibir atención médica gratuita en el Centro de Atención Integral (CAI). Este servicio está dirigido a mejorar la salud y el bienestar de la población adulta mayor, con enfoque gerontológico y sin costo para el paciente.

Centro de Atención Integral del Inapam. / Gobierno de México

¿Qué servicios ofrece el Centro de Atención Integral?

El CAI brinda atención de primer nivel a las personas mayores de 60 años, enfocada en las necesidades propias del envejecimiento. Allí se ofrecen diversas consultas médicas y estudios sin pago alguno, incluyendo: Medicina general

Especialidades médicas como dermatología, geriatría, nutrición, ortopedia, psicología y más

Estudios de gabinete como ultrasonidos y electrocardiogramas

Atención en áreas como odontología, audiología y optometría

El Centro de Atención Integral ofrece servicios de salud enfocados en gente de 60 años o más. / iStock

Turno matutino Primera vez de 08:00 a 13:00 horas

Subsecuentes de 08:00 a 13:30 horas Turno vespertino Primera vez de 14:00 a 19:00 horas

Subsecuentes de 14:00 a 20:00 horas

Consultas de nutrición, odontología y optometría sin costo para derechohabientes INAPAM. / iStock

¿Dónde está el centro y qué necesitas llevar?

El Centro de Atención Integral está ubicado en Avenida Universidad 150, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Los requisitos son: Tener 60 años o más

Presentar identificación oficial con fotografía (Credencial INAPAM, INE o Pasaporte)

Carnet de consultas (A partir de la segunda cita)

Aviso de Privacidad Integral firmado (Se entrega en el CAI)

Carta de consentimiento firmada (Se entrega en el CAI)