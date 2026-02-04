Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 5 del Clausura 2026?
La actividad no para en la Liga MX. A pesar de la actividad a media semana de algunos clubes mexicanos en la Concacaf Champions Cup, la Jornada 5 del Clausura 2026 arranca con cuatro partidos este viernes, el primero el norte del país.
Tigres cambia el chip tras un empate ante Forges en Canadá y ahora el conjunto de la UANL tiene la oportunidad de volver a la senda del triunfo al enfrentar a Santos Laguna en casa.
CHIVAS POR EL PASO PERFECTO
Otro duelo atractivo para el arranque de la Jornada 5 será el Mazatlán vs Chivas. Los Cañoneros están en plena gira del adiós y Guadalajara embalado como el mejor equipo del torneo hasta el momento, una combinación que podrían regalar muchos goles en la última visita del Rebaño al Kraken.
Para la jornada satina el vigente campeón recibe en casa a La Máquina. Toluca dejó dudas empatando ante Puebla, pero Los Diablos en casa son mucho más fuertes, por lo que no será una tarea fácil para Cruz Azul, que tendrá que jugar sin centro delantero en el Nemesio Diez.
AMÉRICA CIERRA LA J5
El cierre de la Jornada 5 será en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes con América recibiendo a Monterrey. La última vez que Rayados visitó la casa de las Águilas fue para eliminarlos de la Liguilla, por lo que a pesar de las sorpresivas bajas de Fidalgo y Saint-Maximin, América buscará revancha.
VIERNES 6 DE FEBRERO
Tigres UANL vs. Santos Laguna
Hora: 19:00 horas
Canales: FOX One, TV Azteca (Azteca 7)
Necaxa vs. Atlético San Luis
Hora: 19:00 horas
Canales: Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium
Tijuana vs. Puebla
Hora: 21:00 horas
Canal: FOX One
Mazatlán FC vs. Guadalajara
Hora: 21:06 horas
Canales: FOX One, TV Azteca (Azteca 7)
SÁBADO 7 DE FEBRERO
Toluca vs. Cruz Azul
Hora: 17:00 horas
Canales: TV Azteca (Azteca 7), FOX One, ViX Premium
Querétaro vs. Club León
Hora: 17:00 horas
Canal: FOX One
Atlas vs. Pumas UNAM
Hora: 19:00 horas
Canales: TUDN (Canal 5), ViX Premium, Layvtime YouTube
Pachuca vs. FC Juárez
Hora: 19:00 horas
Canal: FOX One
América vs. Monterrey
Hora: 21:00 horas
Canales: TUDN (Canal 5), ViX Premium, Layvtime YouTube