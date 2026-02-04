Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Isaac Paredes fuera de la novena de México para el Clásico Mundial

Isaac Paredes lesionado en la MLB I AP
Aldo Martínez 21:31 - 03 febrero 2026
El jugador de los Astros queda fuera de la convocatoria del equipo de Benjamín Gil

A exactamente un mes de que arranque el Clásico Mundial de béisbol 2026, los equipos comienzan a cerrar filas y prepararse de lleno para lo que será una de las fiestas del deporte más grandes del año. Uno de los equipo con más ‘estrellas’ en su novena es México, sin embargo, muchos jugadores tuvieron que quedar fuera, caso de ello, Isaac Paredes.

Final del Clásico Mundial 2023 | @WBCBaseball

Ningún Astro va al Mundial

Luego de que Paredes llegara a un acuerdo de un año con los Astros de Houston por poco más de 9 millones de dólares, el jugador aún tenía una última esperanza, el Clásico Mundial. Desafortunadamente para el tercera base, este tendrá que esperar para después.

Isaac Paredes con los Astros de Houston en la MLB I AP

Tras oficializar el acuerdo de Paredes y los Astros, una de las primeras dudas de la prensa fue si el jugador sería parte de la novena mexicana, ante los cuestionamientos, Dana Brown, gerente general del equipo, confirmó que el jugador no asistirá.

Tras la descalificación del sonorense, los Astros reafirmaron su postura de no dejar a ninguno de sus jugadores participar en el torneo de naciones más importante del juego de pelota, generando rápidamente el descontento de los aficionados.

¿Cómo se perfila el equipo de México?

Uno de los mejores equipos del Clásico Mundial en el 2023 fue el de México. Poder, velocidad y mucha habilidades en el bullpen y en el bate hizo que el mundo volteara a ver al equipo tricolor como uno de los más fuertes.

Ahora en el preámbulo del que perfila para ser el más parejo y emocionante de los últimos años, una vez más el equipo de Benjamín Gil promete ser uno de lo protagonistas, y no es para menos, teniendo en cuenta la categoría de los rivales que van a enfrentar.

México se medirá a los Dodgers como preparación para el Clásico Mundial | @MexicoBeis

Las principales estrellas de las Grandes Ligas que van a participar con el equipo son: Jarren Duran (Red Sox), Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays), Randy Arozarena (Seattle Marinners), etc.

México se encuentra en el Grupo B de la Fase de Grupos del Clásico Mundial, donde no saldrá de la ciudad de Houston y sus rivales de la primera fase serán: Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña.

Isaac Paredes con los Rays de Tampa I AP
