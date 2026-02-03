¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Los nombres de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez regresaron al centro de la conversación pública no por un nuevo proyecto o anuncio familiar, sino por una sugerencia polémica de la cantante Toñita. En una entrevista, Toñita insinuó que la relación de la pareja podría ser un matrimonio lavanda, lo que generó reacciones y especulaciones en redes sociales sobre la naturaleza de su unión.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. / IG: @cynoficial

¿Qué es un “matrimonio lavanda”?

Un matrimonio lavanda es un término coloquial que describe una unión entre un hombre y una mujer que se presenta socialmente como pareja, aunque no exista un vínculo romántico o sexual tradicional detrás. Este tipo de matrimonio suele estar asociado a acuerdos estratégicos o de conveniencia, especialmente en contextos donde la sociedad estigmatiza las relaciones fuera de la norma heterosexual.

Este tipo de matrimonio suele estar asociado a acuerdos estratégicos o de conveniencia. / iStock

Históricamente, esta expresión se ha usado para referirse a acuerdos de pareja en los que uno o ambos integrantes ocultan su orientación sexual real para evitar discriminación, proteger su reputación o cumplir con expectativas sociales.

Un matrimonio lavanda es un término coloquial que describe una unión entre un hombre y una mujer que se presenta socialmente como pareja. / iStock

¿De dónde viene el concepto?

El término lavanda se relaciona con el color que, desde principios del siglo XX, ha estado asociado con comunidades LGBTQ+. Las lavender marriages fueron frecuentes en épocas en las que admitir públicamente una orientación no heterosexual podía significar pérdida de empleo, ostracismo o sanciones sociales, como ocurría en Hollywood y otros círculos públicos. Aunque hoy la aceptación social ha avanzado en muchos lugares, la expresión sigue usándose para describir matrimonios de conveniencia o acuerdos que no están basados en atracción romántica tradicional.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. / IG: @cynoficial

Comentarios de Toñita y reacción pública

Toñita, excompañera de Carlos Rivera en La Academia, fue entrevistada por distintos medios de comunicación. Si bien no afirmó nada de manera directa, señaló que tiene opiniones personales de la pareja y que “lo que se ve no se juzga”, frase que fue interpretada como una referencia a rumores sobre la orientación del cantante.

Respeto mucho a Carlitos, a Cynthia, pero ya son otros niveles. Solamente tengo la misma idea que Juan Gabriel: ‘Lo que se ve, no se juzga’. Ella sabe cosas y lo que ella sabe se lo va a llevar a la tumba, y lo que yo sé me lo voy a llevar a la tumba”, dijo la cantante.