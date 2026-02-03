Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han optado por mantener su vida privada lejos de los reflectores. / @carlosrivera y @cynoficial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:26 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El término “matrimonio lavanda” se ha viralizado en redes tras comentarios de una excompañera de La Academia sobre la relación entre el cantante Carlos Rivera y la conductora Cynthia Rodríguez. Pero ¿qué significa realmente esta expresión y qué hay de cierto en las especulaciones?

Los nombres de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez regresaron al centro de la conversación pública no por un nuevo proyecto o anuncio familiar, sino por una sugerencia polémica de la cantante Toñita. En una entrevista, Toñita insinuó que la relación de la pareja podría ser un matrimonio lavanda, lo que generó reacciones y especulaciones en redes sociales sobre la naturaleza de su unión.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. / IG: @cynoficial

¿Qué es un “matrimonio lavanda”?

Un matrimonio lavanda es un término coloquial que describe una unión entre un hombre y una mujer que se presenta socialmente como pareja, aunque no exista un vínculo romántico o sexual tradicional detrás. Este tipo de matrimonio suele estar asociado a acuerdos estratégicos o de conveniencia, especialmente en contextos donde la sociedad estigmatiza las relaciones fuera de la norma heterosexual.

Este tipo de matrimonio suele estar asociado a acuerdos estratégicos o de conveniencia. / iStock

Históricamente, esta expresión se ha usado para referirse a acuerdos de pareja en los que uno o ambos integrantes ocultan su orientación sexual real para evitar discriminación, proteger su reputación o cumplir con expectativas sociales.

Un matrimonio lavanda es un término coloquial que describe una unión entre un hombre y una mujer que se presenta socialmente como pareja. / iStock

¿De dónde viene el concepto?

El término lavanda se relaciona con el color que, desde principios del siglo XX, ha estado asociado con comunidades LGBTQ+. Las lavender marriages fueron frecuentes en épocas en las que admitir públicamente una orientación no heterosexual podía significar pérdida de empleo, ostracismo o sanciones sociales, como ocurría en Hollywood y otros círculos públicos.

Aunque hoy la aceptación social ha avanzado en muchos lugares, la expresión sigue usándose para describir matrimonios de conveniencia o acuerdos que no están basados en atracción romántica tradicional.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. / IG: @cynoficial

Comentarios de Toñita y reacción pública

Toñita, excompañera de Carlos Rivera en La Academia, fue entrevistada por distintos medios de comunicación. Si bien no afirmó nada de manera directa, señaló que tiene opiniones personales de la pareja y que “lo que se ve no se juzga”, frase que fue interpretada como una referencia a rumores sobre la orientación del cantante.

Respeto mucho a Carlitos, a Cynthia, pero ya son otros niveles. Solamente tengo la misma idea que Juan Gabriel: ‘Lo que se ve, no se juzga’. Ella sabe cosas y lo que ella sabe se lo va a llevar a la tumba, y lo que yo sé me lo voy a llevar a la tumba”, dijo la cantante.

Hasta ahora no hay evidencia verificable que confirme que la unión de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sea un matrimonio lavanda. La pareja —casada desde junio de 2022 y con un hijo en común— ha mantenido su vida privada con discreción, lo que ha alimentado especulaciones, pero ninguna fuente oficial ha respaldado la afirmación de que su matrimonio sea por conveniencia social o de otro tipo.

La única información confirmada es que son una pareja legalmente casada, comparten una familia y han optado por preservar aspectos de su vida personal fuera del escrutinio público.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
20:04 ¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Futbol
03/02/2026
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions