Contra

¿Te llamaron del SAT? Policía CDMX lanza alerta por fraude que vacía cuentas

Las denuncias por suplantación de identidad han aumentado en la Ciudad de México. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:58 - 03 febrero 2026
La Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió una alerta por fraudes en los que delincuentes se hacen pasar por funcionarios del SAT para robar datos personales o dinero

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Policía Cibernética, advirtieron sobre un aumento de intentos de fraude en los que los estafadores contactan a contribuyentes haciéndose pasar por personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las llamadas falsas buscan obtener datos personales y fiscales de los contribuyentes. / iStock

¿Cómo operan los ciberdelincuentes que se hacen pasar por el SAT?

Según la alerta emitida por la Policía Cibernética, los estafadores utilizan principalmente llamadas telefónicas falsas, una técnica conocida como vishing, en la que buscan generar miedo y presión en las víctimas.

En estas llamadas, los delincuentes:

  • Aseguran que el contribuyente tiene irregularidades fiscales, deudas o posibles sanciones inminentes.

  • Amenazan con multas, embargos u otras sanciones si no se atiende la situación de inmediato.

  • Utilizan lenguaje técnico o formal para aparentar legitimidad.

  • En ocasiones, envían correos o enlaces falsos que imitan al portal oficial del SAT para recopilar datos sensibles.

Además, pueden aparecer números telefónicos o identificadores falsificados que parecen oficiales para confundir a la persona contactada.

Autoridades recomiendan no compartir información confidencial por teléfono o mensajes. / iStock

¿Cómo puedes evitar caer en esta suplantación?

La Policía Cibernética de la CDMX compartió una serie de recomendaciones clave para proteger tus datos y evitar ser víctima de estos fraudes:

  • No proporciones datos personales, fiscales o bancarios por teléfono o mensajes sospechosos.

  • No realices pagos por medios no oficiales ni bajo presión durante una llamada o mensaje.

  • Verifica la autenticidad de cualquier comunicación directamente en el portal oficial del SAT o mediante los canales oficiales de la autoridad.

  • Desconfía de llamadas con urgencia extrema o amenazas sin notificación formal previa.

  • No abras enlaces ni descargues archivos de correos sospechosos.

Los estafadores utilizan amenazas de multas o embargos para generar miedo. / iStock

¿Qué hacer si te contactan o eres víctima?

Si recibes un intento de fraude o sospechas que has sido víctima de una suplantación, puedes denunciarlo ante la Unidad de Policía Cibernética de la SSC-CDMX:

  • Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086

  • Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

  • App: Mi Policía y redes oficiales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

Las autoridades destacaron que el SAT nunca solicita pagos ni datos confidenciales por teléfono, y los procesos fiscales siempre se comunican a través de canales oficiales y notificaciones formales.

Los delincuentes imitan números y mensajes oficiales para engañar a los contribuyentes. / iStock
