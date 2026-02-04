Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe

La Serie del Caribe continúa como la cartelera principal del juego de pelota, desde la ciudad de Guadalajara. Luego de un debut amargo ante Puerto Rico, los Tomateros de Culiacán o México Verde, se impusieron ante la novena de los Federales de Panamá, por un marcador mínimo de 2-1.

México Verde en Serie del Caribe I MEXSPORT

¿Cómo fue la victoria de Tomateros?

El Estadio Panamericano de Zapopan vivió nerviosismo puro durante el segundo juego de México Verde, quien supo sufrir y pudo llevarse por la mínima una victoria crucial ante la pobre representativa de Panamá, misma que aún no sabe lo que es ganar en el certamen.

Equipo de México en su derrota ante Puerto Rico I MEXSPORT

Luego de sufrir un primer descalabro ante los Cangrejeros de Santurce, el equipo de Tomateros volvió al diamante y aunque una vez más se complicó el juego, esta vez lograron salir adelante.

El duelo fue cerrado desde principio a fin, pero una actuación brillante de Lupe Chávez en la novena terminó con los sueños del equipo de Panamá de salir adelante en el cierre del partido.

Tomateros de Culiacán en Serie del Caribe I MEXSPORT

Aciertos con Tomateros

Con este resultado, los Tomateros nivelaron su marca en el torneo y se metieron de lleno en la pelea por los boletos a la siguiente ronda, en un formato donde cada triunfo puede marcar la diferencia. La novena mexicana mostró mayor temple en los momentos clave, especialmente desde el montículo, donde el pitcheo volvió a ser el factor determinante para inclinar la balanza.

A la ofensiva, el batazo clave llegó temprano. Rodolfo Amador fue el encargado de producir las dos carreras de México Verde con un sencillo oportuno en la tercera entrada, suficiente para marcar la diferencia en un encuentro que se mantuvo apretado hasta el último out. Aunque el poder no apareció, el equipo supo capitalizar el momento exacto para hacer daño.

El gran protagonista de la noche fue el abridor cubano Odrisamer Despaigne, quien firmó una sólida labor de seis innings en los que permitió apenas una carrera, cinco imparables y recetó cuatro ponches. Su dominio en el montículo le valió apuntarse la victoria, mientras que el panameño Jorge García cargó con la derrota tras no poder contener la ofensiva mexicana en el episodio clave.

Ahora, los Tomateros presentan balance de 1-1 en la Serie del Caribe, mientras que los Federales se hunden con marca de 0-2, obligados a reaccionar si no quieren despedirse temprano del certamen. México Verde, por su parte, buscará mantener el impulso y confirmar que ya encontró el ritmo necesario para competir por el campeonato en Guadalajara.