Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?

El rey sale a escena en Concacaf. Esta semana comenzará la edición 2026 de la Copa de Campeones Concacaf y Cruz Azul, campeón el año pasado, comenzará la defensa de su título. El equipo cementero cerró el torneo en 2025 con la goleada 5-0 ante Vancouver Whitecaps en la Final y ahora buscará un resultado similar en el arranque de este año ante otro equipo canadiense, Vancouver FC.

A diferencia del Whitecaps, que juega en la MLS, el rival en turno de la Máquina juega en la Canadian Premier League y por primera vez jugará en la Concachampions. A pesar de que llega como menos favorito a la eliminatoria, el equipo dirigido por Martin Nash tratará de aprovechar la localía y el factor clima para dar la sorpresa de la Primera Ronda.

Gabriel 'Toro' Fernández y José Paradela en celebración en el partido de Cruz Azul ante FC Juárez | IMAGO 7

Cruz Azul comienza la defensa de su título en Concacaf

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llega a este compromiso como favorito no solo por su plantel, que tiene un valor 36 veces superior al de Vancouver FC, sino por su experiencia en el torneo de Concacaf. Además, a diferencia de su rival en turno, Cru Azul ya llega en ritmo pues el Clausura 2026 de la Liga MX comenzó desde la primera semana de enero, no como el futbol canadiense que sigue en pausa y empezará hasta abril de este año.

De hecho, el último encuentro oficial que disputó Vancouver FC fue el 18 de octubre de 2025, cuando empató a dos goles contra Cavalry en casa, con dos empates consecutivos más previo a dicho compromiso. Por lo que los pupilos de Martin Nash llegan a este compromiso en plena pretemporada y deberán aprovechar las carencias de los cementeros para irse con ventaja al partido de vuelta en Puebla.

Jugadores de Cruz Azul celebran la obtención de la Copa de Campeones Concacaf 2025 | MEXSPORT

En cuanto a Cruz Azul, su paso en el Clausura 2026 ha sido irregular por el momento. Aunque se encuentra en el segundo puesto de la clasificación con nueve puntos, la Máquina ha dejado muchas dudas, tanto en ataque como en defensa, y prueba de ello fue su más reciente compromiso, ante FC Juárez en la Jornada 4 y en el cual los celestes se complicaron lo que parecía una victoria sencilla.

De tener una ventaja 1-4 en el marcador, Cruz Azul pasó a pedir la hora en su visita en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con un hombre menos por la expulsión de Gabriel 'Toro' Fernández. Además, Carlos Rotondi falló un penal que pudo darle más calma al conjunto cementero previo a la expulsión del atacante uruguayo, quien acompañó a Larcamón, expulsado también al medio tiempo por reclamos al árbitro.

La buena noticia para los de la Noria es que su fichaje estrella, Agustín Palavecino, sigue respondiendo en campo y marcó su segundo gol con el equipo, además de que su colega en medio campo, José Paradela, también hizo su segundo gol del semestre. Mientras que el Toro dio dos asistencias ante Bravos, en un buen accionar ofensivo de Cruz Azul antes de la falla de Rotondi.

Agustín Palavecino festeja tras su gol en el partido de Cruz Azul ante FC Juárez | IMAGO 7

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Cruz Azul contra Vancouver FC?