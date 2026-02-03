Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Cuidado con las falsas ofertas de empleo así operan los fraudes laborales en internet

Las falsas ofertas prometen sueldos altos y contratación inmediata para atraer a las víctimas./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:59 - 03 febrero 2026
Los delincuentes buscan obtener dinero o información personal aprovechándose de personas que están en búsqueda de trabajo

La búsqueda de empleo a través de internet se ha vuelto cada vez más común; sin embargo, también ha incrementado el número de fraudes laborales que circulan en plataformas digitales. Autoridades han detectado esquemas engañosos que se presentan como oportunidades de trabajo atractivas, pero que en realidad esconden estafas.

Los fraudes laborales suelen circular en plataformas digitales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp./ Pixabay

Estos engaños suelen difundirse mediante redes sociales, portales no oficiales y WhatsApp, donde los estafadores se hacen pasar por reclutadores o representantes de empresas reconocidas. En muchos casos, utilizan nombres comerciales, logotipos y mensajes aparentemente formales para generar confianza.

¿Cuáles son las señales de una oferta de trabajo falsa?

Uno de los principales focos de alerta es la promesa de sueldos elevados, contratación inmediata y requisitos mínimos. Posteriormente, las personas interesadas son contactadas para solicitarles pagos previos, supuestamente para exámenes médicos, cursos, trámites o material de trabajo.

Otra práctica común es la solicitud de datos personales como identificación oficial, CURP, comprobantes de domicilio o información bancaria. Las autoridades advierten que estos datos pueden ser utilizados para robo de identidad u otros delitos financieros.

Estafadores se hacen pasar por reclutadores para solicitar pagos o datos personales a personas que buscan trabajo./ Pixabay

Especialistas en seguridad digital señalan que ninguna empresa formal pide dinero para contratar personal, por lo que cualquier solicitud de depósito o transferencia debe considerarse una señal clara de fraude.

¿Qué recomiendan las autoridades para evitar caer en estas estafas?

Entre las principales recomendaciones se encuentra verificar directamente en los sitios oficiales de las empresas si la vacante existe, así como desconfiar de mensajes con errores ortográficos, urgencia excesiva o presión para responder de inmediato.

Especialistas recomiendan verificar la autenticidad de las vacantes antes de compartir información./ Pixabay

También se aconseja no compartir información sensible con desconocidos, evitar descargar archivos enviados por supuestos reclutadores y no realizar pagos bajo ninguna circunstancia durante un proceso de contratación.

En caso de detectar una posible estafa, las autoridades sugieren suspender el contacto, conservar capturas de pantalla como evidencia y realizar el reporte correspondiente ante las instancias de seguridad cibernética.

Ninguna empresa formal solicita dinero como requisito para contratar personal./ Pixabay
