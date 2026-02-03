¿Wendy Guevara fue atropellada? Esto es lo que se sabe

El nombre de Wendy Guevara se colocó entre los temas más comentados en redes sociales después de que se difundiera la versión de que había sufrido un accidente. La información provocó preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a buscar confirmación sobre su estado de salud.

El origen del rumor se dio durante una transmisión en vivo realizada por Evelin “La Mamita Hernández” y Salma, amigas cercanas de la influencer. En medio del live, Evelin recibió un mensaje en su teléfono móvil y su reacción generó tensión, lo que llevó a ambas a pausar momentáneamente la transmisión sin dar explicaciones.

Wendy Guevara se volvió tendencia en redes sociales tras difundirse un rumor sobre un supuesto accidente./ IG: @soywendyguevaraoficial

¿Cómo surgió el rumor del supuesto atropellamiento?

Tras la interrupción del en vivo, la sección de comentarios se llenó de preguntas y especulaciones. En ese intercambio de versiones sin confirmar, comenzó a circular la idea de que Wendy Guevara habría sufrido un accidente, lo que rápidamente escaló hasta convertirse en un supuesto atropellamiento.

Minutos después, Evelin y Salma regresaron para aclarar la situación, aunque evitaron dar detalles. Salma explicó:

“Ustedes se van a enterar de lo que pasó, porque si pues es algo legal, pero miren, si hablamos a nosotras nos puede ir mal y hasta el bote vamos a parar”.

Ante el crecimiento del rumor, Salma negó que se tratara de un accidente y añadió:

“Luego, luego dijeron que la habían atropellado y nada que ver, se van a dar cuenta, hermanas. A mí hasta me dolió el estómago”.

¿Qué dijo Wendy Guevara tras volverse tendencia?

Mientras la confusión crecía, algunos internautas alertaron a otras amistades de Wendy, entre ellas Vanessa “Labios 4K”, quien decidió llamarle en vivo para confirmar lo que estaba ocurriendo. Al responder la llamada, Wendy negó de inmediato el rumor.

Wendy negó el supuesto accidente y aseguró que se encontraba bien en compañía de su familia./ IG: @soywendyguevaraoficial

“¡Que me van a atropellar! No hagas caso, ¿oíste, Vanessa? Que si es verdad que me atropellaron. Estoy bien, ando ayudando de hacer de comer a mamá. No me atropellaron, no espanten”.

Finalmente, Wendy Guevara reiteró que se encuentra en buen estado y pidió no difundir rumores sobre situaciones delicadas. El episodio evidenció cómo una pausa en una transmisión en vivo puede derivar en desinformación y generar alarma innecesaria en redes sociales.