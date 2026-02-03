Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Wendy Guevara fue atropellada? Esto es lo que se sabe

Una transmisión en vivo de amigas cercanas a la influencer generó confusión entre usuarios de redes sociales./ IG:@soywendyguevaraoficial
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:23 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La información provocó preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a buscar confirmación sobre su estado de salud

El nombre de Wendy Guevara se colocó entre los temas más comentados en redes sociales después de que se difundiera la versión de que había sufrido un accidente. La información provocó preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a buscar confirmación sobre su estado de salud.

El origen del rumor se dio durante una transmisión en vivo realizada por Evelin “La Mamita Hernández” y Salma, amigas cercanas de la influencer. En medio del live, Evelin recibió un mensaje en su teléfono móvil y su reacción generó tensión, lo que llevó a ambas a pausar momentáneamente la transmisión sin dar explicaciones.

Wendy Guevara se volvió tendencia en redes sociales tras difundirse un rumor sobre un supuesto accidente./ IG: @soywendyguevaraoficial

¿Cómo surgió el rumor del supuesto atropellamiento?

Tras la interrupción del en vivo, la sección de comentarios se llenó de preguntas y especulaciones. En ese intercambio de versiones sin confirmar, comenzó a circular la idea de que Wendy Guevara habría sufrido un accidente, lo que rápidamente escaló hasta convertirse en un supuesto atropellamiento.

Minutos después, Evelin y Salma regresaron para aclarar la situación, aunque evitaron dar detalles. Salma explicó:

@everything25052000 @Soy Wendy Guevara @VANESSA LABIOS 4K #wendyguevaraoficial #wendyguevaraoficial #vanessavazquezlabios4k #LIVEIncentiveProgram #LIVEGrowFollowers ♬ sonido original - Everything

“Ustedes se van a enterar de lo que pasó, porque si pues es algo legal, pero miren, si hablamos a nosotras nos puede ir mal y hasta el bote vamos a parar”.

Ante el crecimiento del rumor, Salma negó que se tratara de un accidente y añadió:

“Luego, luego dijeron que la habían atropellado y nada que ver, se van a dar cuenta, hermanas. A mí hasta me dolió el estómago”.

¿Qué dijo Wendy Guevara tras volverse tendencia?

Mientras la confusión crecía, algunos internautas alertaron a otras amistades de Wendy, entre ellas Vanessa “Labios 4K”, quien decidió llamarle en vivo para confirmar lo que estaba ocurriendo. Al responder la llamada, Wendy negó de inmediato el rumor.

Wendy negó el supuesto accidente y aseguró que se encontraba bien en compañía de su familia./ IG: @soywendyguevaraoficial

“¡Que me van a atropellar! No hagas caso, ¿oíste, Vanessa? Que si es verdad que me atropellaron. Estoy bien, ando ayudando de hacer de comer a mamá. No me atropellaron, no espanten”.

Finalmente, Wendy Guevara reiteró que se encuentra en buen estado y pidió no difundir rumores sobre situaciones delicadas. El episodio evidenció cómo una pausa en una transmisión en vivo puede derivar en desinformación y generar alarma innecesaria en redes sociales.

La influencer pidió no difundir rumores sobre temas delicados como accidentes./ IG
Últimos videos
Lo Último
20:04 ¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Futbol
03/02/2026
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions