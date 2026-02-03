Aberdeen vs Celtic: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Julián Araujo?

El Aberdeen se enfrentará al Celtic en el Pittodrie Stadium. Este enfrentamiento será un duelo interesante entre dos equipos con diferentes objetivos en la competición, donde los locales buscarán aprovechar su condición para sorprender a uno de los equipos más fuertes del torneo.

El Celtic llega a este encuentro ocupando la segunda posición de la tabla con 48 puntos tras 24 jornadas disputadas, mostrando un sólido rendimiento ofensivo con 43 goles anotados y una defensa que solo ha concedido 23 tantos. Por su parte, el Aberdeen se encuentra en la séptima posición con 28 puntos en el mismo número de partidos, habiendo marcado 26 goles y recibido 33. La diferencia de 20 puntos entre ambos equipos refleja la superioridad del conjunto visitante, que buscará una victoria para mantenerse en la lucha por el título, mientras que los locales intentarán acercarse a los puestos europeos con un triunfo ante uno de los favoritos del campeonato.

El Aberdeen llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias y tres derrotas. Los Dons cayeron en su último compromiso ante el Kilmarnock, aunque previamente habían conseguido una contundente victoria frente al Livingston. También vencieron al Raith Rovers, pero sufrieron dos derrotas consecutivas ante el Rangers. Por su parte, el Celtic muestra un mejor estado de forma con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Los Bhoys vencieron al Falkirk, al FC Utrecht en la Liga Europa, y al Talbot de Auchinleck. Además, empataron contra el Hearts en liga y contra el Bolonia en competición europea.