¿Renace en Escocia? Julián Araujo, de Celtic, es elegido MVP del partido ante Falkirk

Resiliencia y renacer, las dos palabras preferidas de Julián Araujo en el Celtic. El lateral mexicano fue elegido como el MVP del último partido, que terminó con una victoria de 2-0 por The Bhoys sobre Falkirk.

Araujo fue titular y jugó todo el partido, además de contar con una presencia defensiva imponente. Los números del lateral mexicano, que buscará consolidarse en la Scottish Premier League rumbo al Mundial 2026, fueron los siguientes:

1 remate al arco

2 pases clave

51 de 54 pases completados

4 centros

82 toques

1 falta cometida

3 despejes

1 de 3 duelos aéreos ganados

Julián Araujo en el Celtic | @CelticFC

¿Julián Araujo estará en el Mundial 2026?

El defensor mexicano tuvo su última participación con la camiseta mexicana en la pasada Copa Oro, pero después perdió la titularidad. Sin embargo, dado a su actual rendimiento y la falta de talento en el equipo de Javier Aguirre, su presencia en el Mundial 2026 podría estar más cerca que nunca.

Julián Araujo cuenta con 16 partidos desde su primera convocatoria en el Tricolor desde 2021, pero nunca se ha consolidado. Ahora, la oportunidad del exjugador del Bournemouth, Barcelona, LA Galaxy y Las Palmas está más cerca que nunca.

Julián Araujo en Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Cómo fue la victoria del Celtic?

El equipo celta, que actualmente se encuentra en la segunda posición de la Scottish Premier League, ganó de manera cómoda ante Falkirk. Tomas Cvancara abrió el marcador hasta el minuto 39, siendo la acción más relevante del primer tiempo.

The Bhoys aumentó la ventaja con un gol de Benjamin Nygren en el segundo tiempo, al minuto 62. Después de dicho tanto, el equipo del Celtic tomó el control del balón y anotó un tanto más, pero después fue anulado por el VAR.