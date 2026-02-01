Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Renace en Escocia? Julián Araujo, de Celtic, es elegido MVP del partido ante Falkirk

Julián Araujo, MVP del partido | @julioordz10
Emiliano Arias Pacheco 16:04 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El lateral mexicano encontró regularidad con The Bhoys tras su paso por la Premier League

Resiliencia y renacer, las dos palabras preferidas de Julián Araujo en el Celtic. El lateral mexicano fue elegido como el MVP del último partido, que terminó con una victoria de 2-0 por The Bhoys sobre Falkirk.

Araujo fue titular y jugó todo el partido, además de contar con una presencia defensiva imponente. Los números del lateral mexicano, que buscará consolidarse en la Scottish Premier League rumbo al Mundial 2026, fueron los siguientes:

  • 1 remate al arco

  • 2 pases clave

  • 51 de 54 pases completados

  • 4 centros

  • 82 toques

  • 1 falta cometida

  • 3 despejes

  • 1 de 3 duelos aéreos ganados

Julián Araujo en el Celtic | @CelticFC

¿Julián Araujo estará en el Mundial 2026?

El defensor mexicano tuvo su última participación con la camiseta mexicana en la pasada Copa Oro, pero después perdió la titularidad. Sin embargo, dado a su actual rendimiento y la falta de talento en el equipo de Javier Aguirre, su presencia en el Mundial 2026 podría estar más cerca que nunca.

Julián Araujo cuenta con 16 partidos desde su primera convocatoria en el Tricolor desde 2021, pero nunca se ha consolidado. Ahora, la oportunidad del exjugador del Bournemouth, Barcelona, LA Galaxy y Las Palmas está más cerca que nunca.

Julián Araujo en Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Cómo fue la victoria del Celtic?

El equipo celta, que actualmente se encuentra en la segunda posición de la Scottish Premier League, ganó de manera cómoda ante Falkirk. Tomas Cvancara abrió el marcador hasta el minuto 39, siendo la acción más relevante del primer tiempo.

The Bhoys aumentó la ventaja con un gol de Benjamin Nygren en el segundo tiempo, al minuto 62. Después de dicho tanto, el equipo del Celtic tomó el control del balón y anotó un tanto más, pero después fue anulado por el VAR.

Julián Araujo| IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
18:35 Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
18:20 ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
18:20 ¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
18:20 ¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
18:06 ¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
17:41 Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
17:39 Afición del Inter de Milán lanza bomba de estruendo al arquero del Cremonese en pleno partido
17:38 Liga MX lanza emotiva despedida a Álvaro Fidalgo: “Ha sido un honor”
17:14 ¡Conmovido! Mr. Iguana habló acerca de su participación en Royal Rumble
17:11 Sheinbaum anuncia apoyo humanitario a Cuba ante tensiones diplomáticas
Tendencia
1
Contra Asesinan a tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en Colima
2
Futbol ¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera
3
Futbol Álvaro Fidalgo se despide oficialmente de América: 'Esto no es un adiós para siempre'
4
Futbol ‘Es momento de volver a disfrutar el futbol’: Maximin lanza conmovedor discurso tras su salida del América
5
Futbol ‘Podría ser una leyenda’: José Ramón Fernández se despide de Álvaro Fidalgo
6
Futbol Boleto a España hasta el 2030: Álvaro Fidalgo ya firmó contrato con Betis según reportes
Te recomendamos
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
Contra
01/02/2026
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
Futbol
01/02/2026
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
Futbol
01/02/2026
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
Futbol
01/02/2026
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Lucha
01/02/2026
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
Contra
01/02/2026
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja