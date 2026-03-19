Caso Cuauhtémoc Blanco: buscan bloque para quitarle el fuero por supuesto abuso

El caso de Cuauhtémoc Blanco vuelve a sacudir la Cámara de Diputados. Esta vez, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, reavivó el tema al proponer la creación de un bloque de 253 diputadas para impulsar el retiro del fuero del legislador de Morena y que pueda enfrentar la justicia por una denuncia de violencia sexual.

Desde tribuna, la legisladora lanzó un llamado directo a sus compañeras para respaldar un punto de acuerdo que permita solicitar a la Fiscalía de Morelos el expediente completo del caso.

“Hoy hago un llamado nuevamente a las doscientas cincuenta y tres mujeres diputadas en esta Cámara (…) para que el diputado señalado enfrente la justicia como cualquier ciudadano, sin privilegios y sin fuero”.

El pleito entre Cuauhtémoc Blanco e Ivonne Ortega no es nuevo, data desde el año pasado / Especial

Un caso que arrastra tensión política desde 2025

La confrontación entre Ortega y Blanco no es nueva. Desde el año pasado, diputadas de Movimiento Ciudadano han cuestionado que el exgobernador de Morelos conserve el fuero pese a los señalamientos en su contra.

El conflicto ha incluido protestas, mensajes en redes sociales y posicionamientos dentro del Congreso, lo que ha mantenido el tema en la agenda pública.

Movimiento Ciudadano busca el voto de todas las diputadas para que procesa el fuero del exfutbolista / FB: @cuauhtemocb10

Ortega insistió en que el Congreso debe actuar con congruencia frente a la violencia de género, especialmente en un contexto como el Día Internacional de la Mujer.

“Lo que no se puede resolver con una fe de erratas son los feminicidios, el acoso que sufren mujeres y la violencia sexual”.

La denuncia y el papel del fuero

Cuauhtémoc Blanco enfrenta una denuncia por presunta violación en grado de tentativa, interpuesta en octubre de 2024 por su media hermana, Blanca Fabiola “N”.

Sin embargo, el caso sigue sin resolución judicial, en gran parte debido a la protección que le otorga el fuero legislativo. Entre los momentos clave del proceso destacan:

Marzo de 2025: Se desecha el desafuero en la Cámara de Diputados.

Junio de 2025: Es sancionado por violencia política de género.

Marzo de 2026: La investigación sigue abierta sin avances públicos.

La denunciante ha señalado que el caso permanece estancado.

Cuauhtémoc Blanco fue acusado de violencia sexual por parte de su media hermana / FB: @cuauhtemocb10

Blanco responde: niega acusaciones

El exfutbolista ha rechazado los señalamientos y asegura que no se esconde, además de acusar un trasfondo político en su contra.

“Estoy tranquilo, no me estoy escondiendo. Aquí estoy dando la cara y la voy a seguir dando”.

Incluso, anunció que impulsará una iniciativa para sancionar denuncias falsas en delitos sexuales, lo que ha generado críticas por el contexto en el que surge.

Ivonne Ortega quiere que el diputado enfrente a la justicia por la denuncia en su contra / FB: @IvonneOrtegaP

La estrategia: presión desde las diputadas

La propuesta de Movimiento Ciudadano busca no solo reactivar el caso, sino ejercer presión política desde el bloque femenino en el Congreso.

El plan contempla:

Solicitar el expediente a la Fiscalía de Morelos

Impulsar el proceso sin fuero

Reunir las firmas de 253 diputadas