¡Otro más a la lista! Cristian Borja fuera el resto del Clausura 2026

La serie de Cuartos de Final entre América y Pumas se complica cada vez más para las Águilas, luego de confirmarse una nueva baja por lesión. El club azulcrema informó que el defensor colombiano Cristian Borja sufrió un problema en la rodilla derecha durante el partido, encendiendo las alarmas en un momento clave de la Liguilla.

El parte médico oficial del conjunto azulcrema señaló que Borja presenta una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Aunque no se especificó un tiempo exacto de recuperación, el club indicó que dependerá de la evolución del jugador, lo que lo pone en duda para lo que resta de la serie.

Cristian Borja, jugador del América | IMAGO7

¿Cómo fue la lesión de Cristian Borja ante Pumas?

La acción ocurrió cerca del final del primer tiempo, cuando Pumas generaba una jugada ofensiva en busca del segundo gol. En ese momento, Rodrigo López tomó el balón, lo que provocó la presión inmediata de Rodrigo Dourado y Cristian Borja.

Durante la disputa, el mediocampista universitario terminó cayendo accidentalmente sobre la pierna del lateral colombiano, quien quedó tendido en el césped con evidentes gestos de dolor. La jugada continuó sin interrupción por parte del árbitro Luis Enrique Santander.

La polémica se intensificó porque, pese a que Borja estaba lesionado en el campo, el árbitro no detuvo el partido. Esto permitió que la jugada siguiera su curso y terminara en el gol de Pumas, anotado por Uriel Antuna, para colocar el marcador 1-2.

Cristian Borja, jugador del América | IMAGO7

América suma bajas clave en la Liguilla MX

La lesión de Cristian Borja se suma a la ya conocida ausencia de Brian Rodríguez, lo que deja al América con menos opciones en un momento decisivo del torneo. La acumulación de bajas podría influir directamente en el desempeño del equipo dirigido por André Jardine.

Además del impacto deportivo, la situación genera incertidumbre en la estrategia del América para el partido de vuelta, donde deberán buscar revertir el marcador adverso y mantener vivas sus aspiraciones al título.