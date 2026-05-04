Liguilla al momento: ¿Qué necesitan para avanzar a Semifinales?

Con los resultados de los juegos de ida sobre la mesa, el reglamento de la Liga MX toma un papel protagónico: en esta instancia, si el marcador global termina empatado, el criterio de desempate es la posición en la tabla general, sin tiempos extras ni penales.

Pumas vs. América (Global: 3-3)

La serie más pareja de los Cuartos de Final se define en Ciudad Universitaria. Tras el movido empate en la ida, los escenarios son claros:

Pumas (Líder General) : Al terminar como 1.º de la tabla con 36 puntos, le basta con ganar o empatar el juego de vuelta para avanzar.

América (8.º lugar): Las Águilas están obligadas a ganar el partido en el Olímpico Universitario por cualquier marcador. Un empate global los deja fuera.

América vs Pumas l Carlos Ponz

Chivas vs. Tigres (Global: 1-3)

El Rebaño Sagrado tiene una misión complicada tras caer en el "Volcán.

Chivas (2.º lugar): Necesitan ganar por dos goles de diferencia en la vuelta para empatar el global (ej. 2-0). Al ser sublíderes con 36 puntos, el empate global les otorga el pase.

Tigres (7.º lugar): Los felinos avanzan con cualquier victoria, empate o incluso perdiendo por un gol.

Chicha Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT

Cruz Azul vs. Atlas (Global: 3-2)

La Máquina dio un golpe de autoridad en el Jalisco y ahora busca cerrar la obra en casa.

Cruz Azul (3.º lugar): Avanzan con cualquier victoria o empate . Incluso, si pierden por un gol (ej. 0-1), el empate global los clasifica por su mejor posición (33 puntos vs 26 del Atlas).

Atlas (6.º lugar): Los Rojinegros están obligados a ganar por dos o más goles de diferencia para superar el global.

Charly Rodríguez, jugador de Cruz Azul, en partido ante Atlas | IMAGO7

Pachuca vs. Toluca (Global: 1-0)

Los Tuzos sacaron la mínima ventaja en el Infierno y ahora definirán en el Hidalgo.

Pachuca (4.º lugar) : Con ganar o empatar están dentro. Al ser 4.º lugar (31 puntos), avanzarían incluso si pierden por un gol en la vuelta, ya que el empate global favorece a su posición sobre los Diablos.

Toluca (5.º lugar): Necesitan ganar por dos goles de diferencia para remontar. El empate global no les sirve al haber quedado un punto abajo de Pachuca en la regular.

Víctor Guzmán y Jesún Angulo en el partido de Pachuca contra Toluca | IMAGO 7