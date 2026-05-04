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Futbol Nacional

Liguilla al momento: ¿Qué necesitan para avanzar a Semifinales?

Rotondi y Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT
Rotondi y Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 23:31 - 03 mayo 2026
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El camino al título del Clausura 2026 entra en su fase de mayor tensión

Con los resultados de los juegos de ida sobre la mesa, el reglamento de la Liga MX toma un papel protagónico: en esta instancia, si el marcador global termina empatado, el criterio de desempate es la posición en la tabla general, sin tiempos extras ni penales.

Pumas vs. América (Global: 3-3)

La serie más pareja de los Cuartos de Final se define en Ciudad Universitaria. Tras el movido empate en la ida, los escenarios son claros:

  • Pumas (Líder General): Al terminar como 1.º de la tabla con 36 puntos, le basta con ganar o empatar el juego de vuelta para avanzar.

  • América (8.º lugar): Las Águilas están obligadas a ganar el partido en el Olímpico Universitario por cualquier marcador. Un empate global los deja fuera.

América vs Pumas l Carlos Ponz

Chivas vs. Tigres (Global: 1-3)

El Rebaño Sagrado tiene una misión complicada tras caer en el "Volcán.

  • Chivas (2.º lugar): Necesitan ganar por dos goles de diferencia en la vuelta para empatar el global (ej. 2-0). Al ser sublíderes con 36 puntos, el empate global les otorga el pase.

  • Tigres (7.º lugar): Los felinos avanzan con cualquier victoria, empate o incluso perdiendo por un gol.

'El Chicha' Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT
Chicha Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT

Cruz Azul vs. Atlas (Global: 3-2)

La Máquina dio un golpe de autoridad en el Jalisco y ahora busca cerrar la obra en casa.

  • Cruz Azul (3.º lugar): Avanzan con cualquier victoria o empate. Incluso, si pierden por un gol (ej. 0-1), el empate global los clasifica por su mejor posición (33 puntos vs 26 del Atlas).

  • Atlas (6.º lugar): Los Rojinegros están obligados a ganar por dos o más goles de diferencia para superar el global.

Charly Rodríguez, jugador de Cruz Azul, en partido ante Atlas | IMAGO7

Pachuca vs. Toluca (Global: 1-0)

Los Tuzos sacaron la mínima ventaja en el Infierno y ahora definirán en el Hidalgo.

  • Pachuca (4.º lugar): Con ganar o empatar están dentro. Al ser 4.º lugar (31 puntos), avanzarían incluso si pierden por un gol en la vuelta, ya que el empate global favorece a su posición sobre los Diablos.

  • Toluca (5.º lugar): Necesitan ganar por dos goles de diferencia para remontar. El empate global no les sirve al haber quedado un punto abajo de Pachuca en la regular.

Víctor Guzmán y Jesún Angulo en el partido de Pachuca contra Toluca | IMAGO 7
Víctor Guzmán y Jesún Angulo en el partido de Pachuca contra Toluca | IMAGO 7

Con los escenarios definidos y el margen de error reducido a cero, la Liguilla del Clausura 2026 se prepara para un fin de semana lleno de intensidad y pasión.

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