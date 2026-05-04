¿Estará listo para la Vuelta? Así es el protocolo que debe seguir Sebastián Cáceres

La lesión de Sebastián Cáceres en el partido entre América y Pumas encendió las alarmas en el futbol mexicano, luego de que el defensor azulcrema sufriera un fuerte golpe en la cabeza que obligó a activar el protocolo de conmociones. La incertidumbre sobre su estado físico ha generado dudas sobre su posible participación en el juego de Vuelta.

De acuerdo con las primeras declaraciones del técnico André Jardine, el caso del central uruguayo es más complejo de lo esperado. Incluso, existe la posibilidad de que haya alguna fractura, aunque todavía no se ha confirmado la zona exacta de la lesión ni la gravedad total del impacto.

Sebastián Cáceres, jugador de América | IMAGO7

El estratega brasileño explicó que, dependiendo de la región afectada, Cáceres podría jugar con protección especial. Sin embargo, dejó claro que aún no hay un diagnóstico definitivo, por lo que será clave la evolución del jugador en las próximas horas.

¿Qué dice el protocolo de conmoción en la Liga MX?

El reglamento es claro en el Artículo 8 sobre el retorno a entrenamientos y partidos tras una conmoción cerebral. Establece que un jugador solo puede volver a la actividad después de al menos siete días desde el incidente y únicamente si está libre de síntomas relacionados.

Sebastián Cáceres, jugador de América | MEXSPORT

Evaluación médica y riesgo para el América

Otro aspecto clave del protocolo es la evaluación clínica diaria. Los médicos deben monitorear constantemente al jugador para determinar si está apto para regresar, lo que convierte su caso en una decisión de último momento.

En caso de que Cáceres presente nuevamente síntomas durante su recuperación, el reglamento obliga a detener cualquier actividad y establecer un periodo mínimo de descanso de 24 horas, lo que complicaría aún más su presencia en la Vuelta.