André Jardine no le teme a CU: "somos América, no importa dónde juguemos"

América logró la hazaña de empatar el encuentro ante Pumas tras ir dos goles abajo, una situación que puede fortalecer al equipo de cara al duelo de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. André Jardine, no le tiene miedo al inmueble y a la presión que puede generar la afición auriazul.

¿Qué dijo Jardine sobre el empate ante Pumas?

El técnico brasileño recordó que en su etapa con América, ya ha ganado anteriormente en dicho escenario, por lo que no importa el rival ni las circunstancias, pues el equipo sabrá representar el escudo.

"Es una cancha que conocemos bien. Ya ganamos, perdimos y empatamos. Somos América. No importa mucho en qué cancha jugamos. Vamos a representar este club y este escudo con toda la energía y la personalidad que requiere, con ganas y determinación. América estará a la altura del equipo y de la institución que defendemos. Vamos confiados a buscar el pase donde sea que se juegue el partido", aseguró el brasileño.

André Jardine, entrenador del América | IMAGO7

Jardine aclara panorama sobre lesiones en América

Sobre las lesiones y bajas para el duelo de Vuelta, Jardine compartió detalles, los cuales fueron poco prometedores para Cristian Borja, quien salió del encuentro por una jugada accidentada con Rodrigo López.

"Sobre las lesiones: Borja tiene una lesión de rodilla, se habla del ligamento colateral medial. Esto exigirá por lo menos tres o cuatro semanas de recuperación, así que pierde la liguilla seguro. Lo de Cáceres es más complejo porque podría haber fracturas, aunque aún no se sabe exactamente en dónde. Dependiendo de la región, se puede jugar con protección o no; aún no se tiene certeza. Mañana seguramente habrá más claridad, pero son dos lesiones importantes y difícilmente ambos podrán jugar lo que queda de la liga. Tal vez Cáceres, pero Borja seguro que no", detalló Jardine.

Cristian Borja, jugador del América | IMAGO7

Sobre el tema de Brian Rodríguez, quien se perdió el encuentro de Ida, Jardine mencionó que tuvo molestias en el gemelo, pero señaló que para el duelo de Vuelta seguramente estará disponible.

"Lamentablemente, sintió incomodidad en el gemelo durante la semana. Nada que sea especialmente preocupante, pero meterlo hoy sería arriesgado y podría generar una lesión. Nuestra expectativa es que ya pueda entrenar parejo con el grupo y seguramente estará en el partido de vuelta", expresó Jardine.