Partidos de hoy lunes 4 de mayo de 2026

El deporte no descansa y este lunes 4 de mayo presenta una cartelera de alto voltaje. Mientras el futbol europeo define puestos entre Inglaterra y España, la intensidad sube al máximo en Estados Unidos con el arranque de las series más esperadas de los Playoffs de la NBA y la NHL. Además, el diamante se enciende con duelos divisionales en la MLB y el Clásico del Norte en la LMB.

NBA: El Madison Square Garden se viste de gala

La postemporada de la NBA entra en su fase más crítica con el inicio de las Semifinales de Conferencia. Los Knicks buscan aprovechar la localía ante unos peligrosos 76ers, mientras que los jóvenes Spurs de Victor Wembanyama miden su crecimiento ante el poderío de los Timberwolves.

Hurricanes vs. Flyers NHL17:00 hrs Sky Sports

Knicks vs. 76ers NBA18:00 hrs Disney+ / ESPN

Golden Knights vs. Ducks NHL19:30 hrs Sky Sports

Spurs vs. Wolves NBA19:30 hrs Disney+ / ESPN

Los Knicks vencieron a los Spurs | AP&nbsp;

Futbol: Cierres de alarido en Europa

La Premier League y LaLiga ponen punto final a sus jornadas con encuentros que mueven la tabla. El Manchester City no puede permitirse tropezar en su visita al Everton si quiere mantener el pulso por el título, mientras que en España, el Sevilla busca escalar posiciones ante una Real Sociedad que pelea por puestos de Champions.

Chelsea vs. Nottingham Forest Premier League 08:00 hrs Max

Cremonese vs. Lazio Serie A 10:30 hrs Disney+ / ESPN 2

Hearts vs. Rangers Scottish Prem.10:30 hrs OneFootball

Roma vs. Fiorentina Serie A 12:45 hrs Disney+ / ESPN 2

Sevilla vs. Real Sociedad LaLiga 13:00 hrs SKY Sports

Everton vs. Man. City Premier League 13:00 hrs Max / TNT

Chelsea vs Leeds United | AP

Béisbol y Entretenimiento

En el diamante, la rivalidad del Este de la Americana revive con el choque entre Yankees y Orioles. Por otro lado, la lucha libre vive un momento histórico con WWE RAW transmitiéndose totalmente en vivo a través de Netflix, marcando una nueva etapa para el entretenimiento deportivo.

Yankees vs. Orioles MLB 17:05 hrs Disney+ / ESPN 2

Saraperos vs. Acereros LMB 19:30 hrs Disney+ / ESPN 3

WWE RAW Lucha Libre 18:00 hrs Netflix