“¡Ya ganaste mucho!”: Aficionado del Arsenal le ruega a Guardiola que deje la Premier a Arteta

En medio de la intensa lucha por el título de la Premier League, un momento tan insólito como viral se robó los reflectores: un aficionado del Arsenal encaró directamente a Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City, para pedirle que “deje ganar” a su equipo.

Pep Guardiola celebrando l AP

El seguidor no dudó en alzar la voz y repetir su mensaje en más de una ocasión, reflejando la tensión que se vive en la recta final del campeonato, donde ambos clubes están igualados en puntos.

@espnmx 😅 Aficionado le pide a Pep Guardiola que deje ganar a Mikel Arteta la Premier League con el Arsenal. ♬ sonido original - ESPN México

“Ya ganaste mucho, deja que Arteta gane algo”

El aficionado fue claro y directo al dirigirse a Guardiola, repitiendo hasta en dos ocasiones: “Pep, deja que Arteta gane la Premier”.

Incluso fue más allá, soltando frases como “ya ganaste mucho” y “deja que Arteta gane algo”, en un tono que mezclaba desesperación, pero que deja ver lo cerrada que está la pelea por el título entre ambos equipos.

Pep Guardiola l AP

Rivalidad al rojo vivo por el campeonato

La escena refleja perfectamente el ambiente que rodea la disputa entre el Arsenal y el Manchester City, dos equipos que han protagonizado una de las carreras más apretadas de los últimos años en Inglaterra.

Con Mikel Arteta buscando destronar el dominio de Pep Guardiola, cada punto cuenta, y la afición lo vive con una intensidad total… incluso llegando a pedirle directamente al rival que “baje el ritmo”.