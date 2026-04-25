Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“¡Ya ganaste mucho!”: Aficionado del Arsenal le ruega a Guardiola que deje la Premier a Arteta

Pep Guardiola y Mikel Arteta en la Final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City | AP
Pep Guardiola y Mikel Arteta en la Final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:56 - 25 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Fan gunner encara a Pep y le ruega que “deje ganar algo” a Mikel Arteta

En medio de la intensa lucha por el título de la Premier League, un momento tan insólito como viral se robó los reflectores: un aficionado del Arsenal encaró directamente a Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City, para pedirle que “deje ganar” a su equipo.

Pep Guardiola celebrando l AP

El seguidor no dudó en alzar la voz y repetir su mensaje en más de una ocasión, reflejando la tensión que se vive en la recta final del campeonato, donde ambos clubes están igualados en puntos.

@espnmx

😅 Aficionado le pide a Pep Guardiola que deje ganar a Mikel Arteta la Premier League con el Arsenal.

♬ sonido original - ESPN México

“Ya ganaste mucho, deja que Arteta gane algo”

El aficionado fue claro y directo al dirigirse a Guardiola, repitiendo hasta en dos ocasiones: “Pep, deja que Arteta gane la Premier”.

Incluso fue más allá, soltando frases como “ya ganaste mucho” y “deja que Arteta gane algo”, en un tono que mezclaba desesperación, pero que deja ver lo cerrada que está la pelea por el título entre ambos equipos.

Pep Guardiola l AP

Rivalidad al rojo vivo por el campeonato

La escena refleja perfectamente el ambiente que rodea la disputa entre el Arsenal y el Manchester City, dos equipos que han protagonizado una de las carreras más apretadas de los últimos años en Inglaterra.

Con Mikel Arteta buscando destronar el dominio de Pep Guardiola, cada punto cuenta, y la afición lo vive con una intensidad total… incluso llegando a pedirle directamente al rival que “baje el ritmo”.

Pep Guardiola dirigiendo al Manchester City l AP
Lo Último
18:44 Cazzu confirma que ya superó a Christian Nodal: “Ya no me siento así hace mucho” / VIDEO
18:35 Antuna explota contra Nathan Silva tras reclamo al árbitro en duelo ante Pachuca
18:30 ¡Invasión auriazul! Afición de Pumas se hace presente en el Estadio Hidalgo
18:26 Afición de Tigres dedican mosaico especial a Gignac en ‘El Volcán’
18:10 Álvaro Morales y un perdón de rodillas; la promesa del brujo
18:10 ¿Era penal? Polémica decisión a favor de Pumas ante Pachuca
18:02 Bruno Fernandes sueña con conquistar el Mundial 2026 en honor a Cristiano Ronaldo
17:52 Este es el municipio del Edomex con mayor percepción de inseguridad, según la ENSU
17:34 Bayern firma remontada épica ante Mainz: de 3-0 a 3-4 en una noche de locura
17:28 ¿Hay clases el 30 de abril 2026? Esto dice el calendario oficial de la SEP por el Día del Niño