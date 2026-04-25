¡Líderes otra vez! Arsenal vence por la mínima al Newcastle y recupera el liderato de la Premier League

Con un gol solitario de Eberechi Eze, Arsenal venció 1-0 al Newcastle United, en duelo correspondiente a la Jornada 34, para así recuperar el liderato de la Premier League. Sin embargo, el triunfo dejó un sabor agridulce dentro del equipo dirigido por Mikel Arteta. Más allá de haber alcanzado nuevamente el primer lugar, las alarmas se encendieron en Emirates, pues tanto Eze como Kai Havertz salieron lesionados, a tan solo unos días de la Semifinal de Ida de la UEFA Champions League ante Atlético de Madrid.

Desde el inicio del juego, el ambiente en Emirates Stadium fue de tensión, pues había nerviosismo dentro de la afición de los Gunners debido a la derrota del fin de semana anterior ante el Manchester City. Ante esto, un resultado que no fuera una victoria los dejaba al borde del colapso, pues después de haber tenido una ventaja de nueve puntos hace un mes, nuevamente verían ver el liderato esfumarse.

Emirates Stadium | AP

¿Cómo fue la victoria del Arsenal ante Newcastle United?

Más allá de esto, los dirigidos por Mikel Arteta comenzaron el juego con un gran asedio ofensivo y posesiones de balón largas en busca de atacar al rival. Y muy temprano en el partido, dicha tensión que había en Londres parecía irse, pues apenas a los ocho minutos de partido el Arsenal se puso al frente en el marcador, algo que hizo explotar por completo de emoción a Emirates Stadium.

Desde el tiro de esquina, Noni Madueke mandó un pase raso para Kai Havertz, quien estaba dentro del área. El mediocampista alemán, luego de recibir, se apoyó con Eberechi Eze, quien estaba fuera del área. Sin pensarlo, el atacante inglés remató con potencia y de parte interna a segundo poste, para así colgarla en el ángulo, imposible de atajar para Nick Pope, y convertir el 1-0 en la pizarra a favor de los Gunners.

Eberechi Eze tras el gol | AP

Kai Havertz y Eberechi Eze salieron lesionados y encendieron las alarmas en el Arsenal

Sin embargo, las malas noticias llegaron en Emirates, pues a pesar de ya tener la ventaja en el marcador, se presentó la primera lesión para los Gunners. Al minuto 34, debido a una lesión muscular, Kai Havertz recayó y tuvo que salir del encuentro. En su lugar, Viktor Gyökeres entró al terreno de juego para comandar el ataque del Arsenal ante una nuevo molestia del mediocampista alemán.

Así, el partido se fue con una mínima ventaja para el equipo de Mikel Arteta al medio tiempo. Ya en la segunda mitad, la segunda mala noticia llegó. Al 53’, Eberechi Eze fue el segundo Gunner en salir lesionado. Ambas molestias se presentaron a tan solo tres días del duelo de Ida de las Semifinales de la UEFA Champions League ante Atlético de Madrid.

Tras esto, los Gunners comenzaron a sufrir, pues al no tener claridad en ataque, no podían extender su ventaja en la pizarra y poco a poco regresaba la tensión en Emirates. Y aunque nuevamente el equipo de Mikel Arteta no convenció, aguantó el asedio ofensivo de los últimos minutos por parte del Newcastle, para así conseguir los tres puntos.

Arsenal festejando la victoria | AP

¿Qué sigue para el Arsenal en Premier League?

Con esta victoria, Arsenal nuevamente tomó el liderato de la Premier League tras sumar 73 puntos en 34 Jornadas; sin embargo, el Manchester City aún tiene un juego pendiente y en caso de ganarlo, empataría a los Gunners en puntos, pero se pondrían como líderes por la ventaja deportiva.