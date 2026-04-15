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Futbol

Champions League: Así se jugarán las Semifinales de la 2025-2026

Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:38 - 15 abril 2026
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PSG, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Arsenal son los cuatro equipos que siguen con vida en la Champions League

La UEFA Champions League ha entrado en su etapa más determinante. Tras una jornada de cuartos de final vibrante, el cuadro de las semifinales ha quedado oficialmente definido. El Bayern Múnich y el Arsenal fueron los últimos en sellar su clasificación, uniéndose al París Saint-Germain y al Atlético de Madrid en la lucha por el trono europeo.

Trofeo de UEFA Champions League l AP

EL CAMINO A SEMIS

La resolución de las llaves dejó momentos de alta tensión y confirmó que la presente edición no entiende de favoritismos previos.

Bayern Múnich golpea con autoridad: En una eliminatoria agónica y plagada de goles, el conjunto bávaro logró imponerse al Real Madrid. Con este resultado, el equipo alemán reafirma su jerarquía continental al dejar fuera al vigente rey de la competición en un duelo de poder a poder.

El Arsenal resiste: Los "Gunners" sufrieron ante un Sporting de Lisboa que vendió cara su derrota. Aunque el encuentro de vuelta terminó en un empate sin goles, la renta obtenida en el marcador global permitió al equipo londinense avanzar a la siguiente ronda y mantener vivo el sueño de su primera Orejona.

Atleti evita la remontada: Fieles al estilo del 'Cholo' Simeone, el Atlético de Madris supo sufrir en casa y pese a la derrota, lograron avanzar a las Semis del torneo continental.

PSG busca repetir: París Saint-Germain no se complicó y con un marcador global de 4-0 aplastaron al Liverpool para avanzar de ronda y mantener viva la esperanza de un bicampeonato.

ASÍ SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Con los cuatro equipos clasificados, las llaves de semifinales presentan enfrentamientos de pronóstico reservado:

Arsenal vs. Atlético de Madrid: Un choque de contrastes. El fútbol asociativo y vertical de Mikel Arteta se medirá ante la solidez defensiva y el espíritu combativo del equipo de Diego Simeone.

París Saint-Germain vs. Bayern Múnich: Un 'clásico moderno' del fútbol europeo. El PSG buscará imponer su talento individual frente a un Bayern que llega con la moral por las nubes tras eliminar al Madrid y que destaca por su demoledora capacidad goleadora.

FECHAS Y HORARIOS DE LAS SEMIS

La Ida de las Semifinales se disputará el 28 y 29 de abril, mientras que los duelos de la Vuelta están programados para jugarse y 5 y 6 de mayo. Sin embargo, la UEFA aún no define que serie se jugará cada día, esa información será revelada más adelante.

Balón de la Champions League | AP
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