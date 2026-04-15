Arsenal no deslumbra, pero cumple: deja fuera al Sporting y avanza a Semifinales

Arsenal y Sporting empataron a cero en un partido donde las emociones faltaron a pesar de ser un partido que prometía mucha acción. Los Gunners pasaron por el marcador global de 1 a 0 y enfrentarán al Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League.

Sporting cerca de abrir el marcador en el primer tiempo

Desde el arranque del partido, ambas escuadras salieron decididas a imponer condiciones para hacerse con la ventaja inicial, pero ninguno tuvo éxito al concretar sus oportunidades manifiestas de gol.

Fue el equipo visitante quien estuvo cerca de conseguir romper el cero en el marcador, pero de no ser por David Raya y la mala fortuna del poste, el cero persistía en la cancha del Emirates.

Arsenal y Sporting disputando el balón l AP

Un partido que no terminó por ‘explotar’

En la parte complementaria, tanto Arsenal como Sporting siguieron en la tarea de por fin marcar el tanto que les daría ventaja, pero este siguió sin poderse manifestar. Los locales trataron con tiros de larga distancia, con buenas jugadas en conjunto que terminaron por irse muy por encima de la portería, mientras los visitantes, a base de buenos centros y contragolpes, estuvieron a punto de marcar un tanto, pero sin éxito.

Así fue hasta el pitazo final, donde, a pesar de los esfuerzos inalcanzables del Sporting por empatar la eliminatoria, no pudieron imponerse marcando el 0 a 0 final.

Maxi Araujo jugando ante el Arsenal l AP