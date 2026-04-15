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Futbol

Arsenal no deslumbra, pero cumple: deja fuera al Sporting y avanza a Semifinales

Jugadores del Sporting frustrados por la eliminatoria ante el Arsenal l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:30 - 15 abril 2026
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Los Gunners no pudieron romper el cero en el Emirates Stadium, pero con eso les alcanzó para poder estar en la siguiente ronda, donde se enfrentarán al Atlético de Madrid

Arsenal y Sporting empataron a cero en un partido donde las emociones faltaron a pesar de ser un partido que prometía mucha acción. Los Gunners pasaron por el marcador global de 1 a 0 y enfrentarán al Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League.   

Sporting cerca de abrir el marcador en el primer tiempo 

 Desde el arranque del partido, ambas escuadras salieron decididas a imponer condiciones para hacerse con la ventaja inicial, pero ninguno tuvo éxito al concretar sus oportunidades manifiestas de gol.

Fue el equipo visitante quien estuvo cerca de conseguir romper el cero en el marcador, pero de no ser por David Raya y la mala fortuna del poste, el cero persistía en la cancha del Emirates

Arsenal y Sporting disputando el balón l AP

Un partido que no terminó por ‘explotar’

En la parte complementaria, tanto Arsenal como Sporting siguieron en la tarea de por fin marcar el tanto que les daría ventaja, pero este siguió sin poderse manifestar. Los locales trataron con tiros de larga distancia, con buenas jugadas en conjunto que terminaron por irse muy por encima de la portería, mientras los visitantes, a base de buenos centros y contragolpes, estuvieron a punto de marcar un tanto, pero sin éxito.

Así fue hasta el pitazo final, donde, a pesar de los esfuerzos inalcanzables del Sporting por empatar la eliminatoria, no pudieron imponerse marcando el 0 a 0 final. 

Maxi Araujo jugando ante el Arsenal l AP

Con este resultado, Arsenal se enfrentará al Atlético de Madrid en las Semifinales de Champions League. Se verán las caras en el Metropolitano el 28 de abril y la vuelta en el Emirates el 5 de mayo.

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