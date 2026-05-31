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Futbol

Kevin Castañeda, cada vez más cerca de Chivas tras alcanzar un acuerdo verbal entre directivas

Kevin Castañeda | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 12:24 - 31 mayo 2026
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El mediocampista apunta a dejar la frontera para defender los colores del Rebaño Sagrado a partir del Apertura 2026

Chivas ha dado un paso importante en la búsqueda de Kevin Castañeda. Con el visto bueno del futbolista y de su entorno para incorporarse al Rebaño, la negociación se centra ahora en las conversaciones entre las directivas de Guadalajara y Xolos de Tijuana, quienes tienen un acuerdo verbal y afinan los términos para cerrar el movimiento.

Kevin Castañeda, jugador de Xolos | IMAGO7

Después de que en días pasados iniciaron las negociaciones por el futbolista, tanto la directiva de Xolos y del Guadalajara, llegaron a un acuerdo verbal para concretar uno de los movimientos que considera prioritarios de cara al Apertura 2026.

Tras alcanzar un entendimiento con el jugador, ahora las conversaciones se mantienen entre las directivas de Chivas y Xolos de Tijuana, que trabajan en los detalles finales del traspaso para que la operación se cierre en los próximos días.

Kevin Castañeda marcando el primer gol de Tijuana ante Juárez | MEXSPORT

Uno de los aspectos que actualmente se encuentran sobre la mesa es la inclusión de un futbolista del Guadalajara dentro de la transacción. La intención de ambas partes es encontrar una fórmula que beneficie a los dos clubes y facilite la llegada de Castañeda al conjunto rojiblanco.

Entre los nombres que han surgido como posibles piezas de intercambio destaca el de Yael Padilla, de acuerdo a información revelada por René Tovar. El joven atacante es uno de los elementos que podría abandonar Verde Valle como parte de la negociación, ya sea de manera definitiva o bajo algún esquema que permita a Xolos fortalecer su plantilla para el siguiente torneo.

Ramiro Árciga y Kevin Castañeda, en festejo | IMAGO7

Con el acuerdo verbal ya alcanzado entre el Guadalajara y Xolos la negociación entra en una etapa decisiva. Ahora todo depende de que logren cerrar los términos del traspaso para que Kevin Castañeda pueda convertirse oficialmente en nuevo refuerzo rojiblanco.

Castañeda se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de Xolos en los últimos torneos gracias a su capacidad para generar juego, su visión en el mediocampo y su aporte ofensivo. Estas características han llamado la atención de Chivas, que busca sumar talento mexicano para reforzar una plantilla que tendrá la obligación de pelear por los primeros puestos del futbol mexicano.

Afición de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Afición de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
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