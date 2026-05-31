La Luna Azul podrá observarse este 31 de mayo de 2026 y habrá que esperar dos años para verla otra vez

Mayo de 2026 cerrará con un fenómeno astronómico poco habitual que ya genera expectativa entre aficionados a la astronomía y amantes de la fotografía nocturna. Se trata de la llamada Luna Azul, nombre que recibe la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario.

Este evento podrá apreciarse durante la madrugada del 31 de mayo de 2026, cuando la Luna alcance su punto máximo de iluminación alrededor de las 2:45 de la mañana, horario del centro de México.

Aunque el momento exacto ocurrirá durante esa hora, especialistas señalan que el satélite natural podrá verse prácticamente lleno desde la noche del 30 de mayo y hasta el amanecer del 1 de junio, por lo que habrá varias oportunidades para observar el fenómeno.

Especialistas señalan que la Luna Azul alcanzará su punto máximo de iluminación alrededor de las 2:45 de la mañana./ Pixabay

De acuerdo con portales especializados en astronomía, este será el único evento de este tipo durante todo 2026 y la siguiente ocasión en que ocurran dos lunas llenas dentro del mismo mes será hasta diciembre de 2028.

Además, esta Luna Azul también será considerada una Microluna, debido a que coincidirá con uno de los momentos en los que la Luna se encuentra más alejada de la Tierra, por lo que podría verse ligeramente más pequeña y menos brillante de lo habitual.

¿Por qué se le llama Luna Azul si no cambia de color?

Pese a su nombre, la Luna no adquirirá un tono azul durante el fenómeno. El término “Luna Azul” únicamente se utiliza para identificar a la segunda Luna llena que aparece en un mismo mes calendario.

En mayo de 2026, la primera Luna llena ocurrió el 1 de mayo, conocida popularmente como la Luna de Flores, mientras que la segunda llegará exactamente el último día del mes.

La llamada Luna Azul no cambia de color; su nombre se relaciona con la frecuencia del fenómeno lunar./ Pixabay

Especialistas explican que este tipo de eventos sucede porque el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días, mientras que los meses del calendario tienen entre 30 y 31 días, permitiendo ocasionalmente que existan dos plenilunios dentro del mismo periodo.

¿Cómo se podrá observar la Luna Azul de mayo?

Astrónomos recomiendan observar el fenómeno desde sitios alejados de la contaminación lumínica para disfrutar mejor del brillo lunar y apreciar detalles de la superficie del satélite natural.

Aunque no será necesario utilizar telescopio o binoculares, estos instrumentos podrían ayudar a distinguir con mayor claridad cráteres y relieves de la Luna.

También se espera que la Luna Azul pueda verse en distintas partes del mundo siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, especialmente en zonas donde el cielo permanezca despejado durante la madrugada.