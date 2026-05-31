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Futbol

¡Aplanadora teutona! Alemania golea a Finlandia en su penúltimo ensayo previo al Mundial

Joshua Kimmich y Deniz Undav, de Alemania | AP
Emiliano Arias Pacheco 14:54 - 31 mayo 2026
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El conjunto de Julian Nagelsmann dominó de principio al equipo nórdico

Maguncia - o mejor conocida como Mainz- es una ciudad al suroeste de Alemania, famosa por ser la cuna de Johannes Gutenberg, creador de la imprenta de tipos móviles metálicos. Bajo esa rica historia cultural, la Mewa Arena imprimió como su mayor titular la victoria de Die Mannschaft sobre Finlandia, en el último partido en territorio conocido antes de viajar a Estados Unidos rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El conjunto de Julian Nagelsmann le dio una alegría a los suyos con una exhibición 100 por ciento alemana. Con su lista final confirmada desde hace unos días, Alemania dominó de principio a fin a su similar del norte de Europa, quien tuvo ocasiones escasas -por no decir nulas- en Mainz.

Deniz Undav, de Alemania | AP

Desde el comienzo del partido, el conjunto teutón mostró sus intenciones agresivas y, aunque salió con Florian Wirtz como extremo izquierdo, el futbolista del Liverpool jugó con comodidad por cualquier sector del campo. La primera ocasión de peligro de Alemania llegó con un disparo de Deniz Undav, pero Lukáš Hrádecký respondió en el fondo.

Sin embargo, el incesante acecho de la aplanadora de Nagelsmann dio frutos al 33', gracias a un centro impecable por parte de Joshua Kimmich. Haciendo honor a la tradición de imprenta de la ciudad, los titulares de Europa Central comenzaron a vaticinar una goleada alemana. 

Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania | AP

El segundo tiempo en Maguncia

El nervio desapareció en el equipo de Nagelsmann y rápidamente se hicieron presentes -de nueva cuenta- en el marcador. Una grosería en la zona baja finlandesa terminó con la recuperación de Undav, quien con una barrida cedió el balón para Wirtz con el segundo tanto del partido.

El ariete del Stuttgart no se quedó tranquilo con su gol y asistencia y, como un alemán de cepa, buscó ampliar el marcador; lo consiguió al 56 tras un contragolpe eficaz. La obra romántica alemana, parecida a las de Caspar David Friedrich, terminó con un golazo de Jamal Musiala, que debería estar en alguna galería de arte en Berlín.

¿Qué sigue para Alemania?

Ahora, el combinado alemán viajará a Estados Unidos para enfrentar a dicho país en su último partido amistoso previo a la Copa del Mundo. Después, la próxima vez que veamos a esa camiseta blanca, con cuatro estrellas sobre el escudo y una historia monumental, será en el Mundial, ante Curazao

Florian Wirtz, de Alemania | AP
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