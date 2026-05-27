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Futbol

A 15 días: El grito ahogado, el polémico gol anulado al 'Abuelo' Cruz, contra Alemania Federal en México 86

Rafael Trujillo 07:06 - 27 mayo 2026
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México nunca ha estado tan cerca de Semifinales como aquel partido ante Alemani Federal donde una jugada polémica les quitó el pase

La Selección Mexicana se alista para disputar una nueva Copa del Mundo donde buscará hacer historia. Para ello, deberá sobreponerse a su historia la cual está llena de fracasos y momentos dolorosos, tal y como fue en 1986 donde un gol anulado le evitó el pase a Semifinales al Tricolor.

La participación de la Selección Mexicana en México 1986 dejó varios momentos históricos, especialmente el triunfo ante Bulgaria en los Octavos de Final, sin embargo, en el partido de Cuartos de Final frente a Alemania Occidental, el Tri volvió a sufrir cuando un gol anotado por Francisco Javier 'Abuelo' Cruz fue invalidado por el árbitro central.

El 21 de junio de 1986 tras avanzar a los Cuartos de Final por segunda ocasión en su historia, el Tri se trasladó al Estadio Universitario de Monterrey para medirse a la entonces subcampeona del Mundo, Alemania Federal, comandado por Karl-Heinz Rummenigge y Lothar Matthäus.. El Tri ilusionado con pelear por el título, llevó a los europeos hasta la tanda de penales.

México había tenido un gran desempeño en el Mundial en casa en 1986 | MEXSPORT
México había tenido un gran desempeño en el Mundial en casa en 1986 | MEXSPORT

La jugada del gol anulado al ‘Abuelo’ Cruz

Durante el desarrollo del partido ante la Selección Germana, el marcador permanecía empatado sin goles y ambas selecciones buscaban la oportunidad que pudiera cambiar el rumbo de la eliminatoria. Fue entonces cuando se presentó una de las acciones más recordadas de aquel Mundial.

En el segundo tiempo, el “Abuelo” Cruz entró de cambio al minuto 70 luego de que la afición insistiera con su cambio gritando "¡Sacaremos al Abuelo de la banca!" en reiteradas ocasiones. El entonces jugador de Tigres recibió el balón dentro del área y logró enviarlo al fondo de la portería alemana.

La anotación provocó la celebración de los jugadores mexicanos y de los aficionados presentes en el estadio; sin embargo, instantes después el árbitro decidió invalidar la jugada.

El Abuelo Cruz había sido el héroe del partido ante Alemania Federal | MEXSPORT
El Abuelo Cruz había sido el héroe del partido ante Alemania Federal | MEXSPORT

La decisión arbitral se produjo tras señalar una supuesta posición falta de Hugo Sánchez previa a la anotación. La jugada generó reclamos inmediatos por parte de los futbolistas mexicanos, quienes consideraban que el gol debía subir al marcador.

Con el paso de los años, las repeticiones televisivas y los análisis posteriores mantuvieron viva la discusión sobre la marcación. El episodio se convirtió en una de las decisiones arbitrales más comentadas en la historia de la Selección Mexicana en Copas del Mundo.

El árbitro anuló el gol del Abuelo Cruz por una falta previa al remate del mexicano | CAPTURA
El árbitro anuló el gol del Abuelo Cruz por una falta previa al remate del mexicano | CAPTURA

México quedó eliminado en penales ante Alemania Federal

Tras el gol invalidado, el partido continuó sin anotaciones durante el tiempo reglamentario y los tiempos extra. La serie tuvo que definirse desde el punto penal, donde Alemania Occidental terminó imponiéndose para avanzar a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA México 1986.

La eliminación representó el cierre de una de las actuaciones más destacadas de México en una Copa del Mundo hasta ese momento. El equipo nacional alcanzó los Cuartos de Final por segunda ocasión en su historia, instancia que también logró en el Mundial de 1970.

El plantel completo del Tricolor, en México 1986. l MEXSPORT
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