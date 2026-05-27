Mundial 2026: Austria, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

El Wunderteam (Equipo Maravilla) sorprendió al mundo en los años 30 con su futbol vistoso y efectivo. Así fue como se le conoció a la selección de Austria, liderada por el técnico Hugo Meisl, que tuvo una racha invicta de 14 partidos entre 1931 y 1932.

Jugadores como Josef Smistik y Walter Nausch fueron vitales en el conjunto austriaco que tenía en Matthias Sindelar, conocido como 'Der Papierene' (El hombre de papel) a su estrella y capitán.

Desafortunadamente, esta escuadra espectacular sólo consiguió el título de la Copa Internacional de Europa Central, predecesora de la Eurocopa, al derrotar a Italia 4-2 en 1932. Para el Mundial de 1934 llegaron como favoritos, pero cayeron en la Semifinal ante el anfitrión por la mínima diferencia y posteriormente en el duelo por el tercer lugar ante Alemania por 3-2.

Para 1938, la ocupación de Austria por el ejército Nazi impidió al Wunderteam participar en el Mundial realizado en Francia.

Casi un siglo después, la selección austriaca regresa a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia en el máximo torneo de selecciones en el planeta buscando revivir el legado del Wunderteam. Comandado por el entrenador alemán Ralf Rangnick, padre del 'Gegenpressing', un estilo de juego que se caracteriza por su verticalidad e intensidad, basado en la presión alta y las transiciones rápidas, Austria se encuentra en el Grupo J junto al campeón vigente Argentina, Argelia y el debutante Jordania.

Selección de Austria previo a partido ante Francia en el Mundial de Italia 1934 | AFP

Clasificaron en el primer lugar de su Grupo en la eliminatoria europea que compartieron con Bosnia y Herzegovina, Rumania. Chipre y San Marino. Sólo perdieron un partido en su visita a los rumanos y marcaron 22 tantos por sólo cuatro recibidos.

La gran mayoría del plantel que representará a Austria en la Copa del Mundo participa en la Bundesliga donde destacan Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Christoph Baumgartner (RB Leipzig), así como el histórico David Alaba, quien tiene un futuro incierto tras despedirse del Real Madrid, y el experimentado delantero Marko Arnautovic, actualmente militando en el Estrella Roja de Serbia.

Calendario de Austria en Fase de Grupos

Partido Fecha Hora Sede Austria vs Jordania 16 de junio 10:00 hrs California Argentina vs Austria 22 de junio 11:00 hrs Dallas Argelia vs Austria 26 de junio 20:00 hrs Kansas City

Figura actual: David Alaba

David Alaba llegará al Mundial 2026 como el gran símbolo de Austria, más allá de que su presente de club haya estado marcado por lesiones, pocos minutos y su salida del Real Madrid al término de la temporada. A los 33 años, el defensor mantiene intacto su peso dentro del vestidor: será el capitán de una selección que vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años y que fue confirmada por Ralf Rangnick con una lista de 26 jugadores para competir en Norteamérica.

David Alaba en juego con la selección de Austria | AP

Su valor para Austria no se mide únicamente por lo que pueda aportar en la zaga, sino por la jerarquía acumulada en una carrera construida entre Bayern Munich y Real Madrid. Campeón de Champions League y acostumbrado a escenarios de máxima presión, Alaba aparece como el guía natural de un grupo que mezcla experiencia con futbolistas en plenitud competitiva.

Números de Austria en Mundiales

Partidos jugados 29 Partidos ganados 12 Partidos empatados 4 Partidos perdidos 13 Goles a favor 43 Goles en contra 47 Títulos 0 Mejor participación Suiza 1954 (Tercer Lugar)

Director Técnico: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick llegará al Mundial 2026 como uno de los técnicos más influyentes del torneo, no tanto por una carrera brillante como futbolista, sino por haber construido una escuela desde el banquillo y los despachos. El alemán, nacido el 29 de junio de 1958, dirigirá a Austria en su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años, con un sello reconocible: presión alta, recuperación inmediata y ataques verticales.

Ralf Rangnick, DT de Austria | AP

Conocido como 'El Profesor', apodo que nació con tono irónico tras explicar sus ideas tácticas con pizarra en la televisión alemana en 1998, Rangnick terminó convirtiéndose en una referencia del futbol moderno. Su idea del Gegenpressing —apretar tras pérdida en lugar de replegar— marcó a generaciones de entrenadores y ahora será la base de una Austria que quiere competir desde la intensidad, la disciplina y la lectura táctica en la cita de Canadá, México y Estados Unidos.

Convocados por Austria

Ralf Rangnick ya presentó su lista oficial de convocados para el Mundial 2026, donde destacan los nombres de David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.