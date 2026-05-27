Mundial 2026: Austria, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
El Wunderteam (Equipo Maravilla) sorprendió al mundo en los años 30 con su futbol vistoso y efectivo. Así fue como se le conoció a la selección de Austria, liderada por el técnico Hugo Meisl, que tuvo una racha invicta de 14 partidos entre 1931 y 1932.
Jugadores como Josef Smistik y Walter Nausch fueron vitales en el conjunto austriaco que tenía en Matthias Sindelar, conocido como 'Der Papierene' (El hombre de papel) a su estrella y capitán.
Desafortunadamente, esta escuadra espectacular sólo consiguió el título de la Copa Internacional de Europa Central, predecesora de la Eurocopa, al derrotar a Italia 4-2 en 1932. Para el Mundial de 1934 llegaron como favoritos, pero cayeron en la Semifinal ante el anfitrión por la mínima diferencia y posteriormente en el duelo por el tercer lugar ante Alemania por 3-2.
Para 1938, la ocupación de Austria por el ejército Nazi impidió al Wunderteam participar en el Mundial realizado en Francia.
Casi un siglo después, la selección austriaca regresa a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia en el máximo torneo de selecciones en el planeta buscando revivir el legado del Wunderteam. Comandado por el entrenador alemán Ralf Rangnick, padre del 'Gegenpressing', un estilo de juego que se caracteriza por su verticalidad e intensidad, basado en la presión alta y las transiciones rápidas, Austria se encuentra en el Grupo J junto al campeón vigente Argentina, Argelia y el debutante Jordania.
Clasificaron en el primer lugar de su Grupo en la eliminatoria europea que compartieron con Bosnia y Herzegovina, Rumania. Chipre y San Marino. Sólo perdieron un partido en su visita a los rumanos y marcaron 22 tantos por sólo cuatro recibidos.
La gran mayoría del plantel que representará a Austria en la Copa del Mundo participa en la Bundesliga donde destacan Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Christoph Baumgartner (RB Leipzig), así como el histórico David Alaba, quien tiene un futuro incierto tras despedirse del Real Madrid, y el experimentado delantero Marko Arnautovic, actualmente militando en el Estrella Roja de Serbia.
Calendario de Austria en Fase de Grupos
Partido
Fecha
Hora
Sede
Austria vs Jordania
16 de junio
10:00 hrs
California
Argentina vs Austria
22 de junio
11:00 hrs
Dallas
Argelia vs Austria
26 de junio
20:00 hrs
Kansas City
Figura actual: David Alaba
David Alaba llegará al Mundial 2026 como el gran símbolo de Austria, más allá de que su presente de club haya estado marcado por lesiones, pocos minutos y su salida del Real Madrid al término de la temporada. A los 33 años, el defensor mantiene intacto su peso dentro del vestidor: será el capitán de una selección que vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años y que fue confirmada por Ralf Rangnick con una lista de 26 jugadores para competir en Norteamérica.
Su valor para Austria no se mide únicamente por lo que pueda aportar en la zaga, sino por la jerarquía acumulada en una carrera construida entre Bayern Munich y Real Madrid. Campeón de Champions League y acostumbrado a escenarios de máxima presión, Alaba aparece como el guía natural de un grupo que mezcla experiencia con futbolistas en plenitud competitiva.
Números de Austria en Mundiales
Partidos jugados
29
Partidos ganados
12
Partidos empatados
4
Partidos perdidos
13
Goles a favor
43
Goles en contra
47
Títulos
0
Mejor participación
Suiza 1954 (Tercer Lugar)
Director Técnico: Ralf Rangnick
Ralf Rangnick llegará al Mundial 2026 como uno de los técnicos más influyentes del torneo, no tanto por una carrera brillante como futbolista, sino por haber construido una escuela desde el banquillo y los despachos. El alemán, nacido el 29 de junio de 1958, dirigirá a Austria en su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años, con un sello reconocible: presión alta, recuperación inmediata y ataques verticales.
Conocido como 'El Profesor', apodo que nació con tono irónico tras explicar sus ideas tácticas con pizarra en la televisión alemana en 1998, Rangnick terminó convirtiéndose en una referencia del futbol moderno. Su idea del Gegenpressing —apretar tras pérdida en lugar de replegar— marcó a generaciones de entrenadores y ahora será la base de una Austria que quiere competir desde la intensidad, la disciplina y la lectura táctica en la cita de Canadá, México y Estados Unidos.
Convocados por Austria
Ralf Rangnick ya presentó su lista oficial de convocados para el Mundial 2026, donde destacan los nombres de David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.
Jugador
Posición
Equipo
Alexander Schlager
Portero
Red Bull Salzburg
Florian Wiegele
Portero
Grazer AK
Patrick Pentz
Portero
Brøndby IF (Dinamarca)
David Affengruber
Defensa
Sturm Graz
Kevin Danso
Defensa
RC Lens (Francia)
Stefan Posch
Defensa
Bologna (Italia)
David Alaba
Defensa
Real Madrid (España)
Philipp Lienhart
Defensa
Freiburg (Alemania)
Phillipp Mwene
Defensa
Mainz 05 (Alemania)
Alexander Prass
Defensa
Hoffenheim (Alemania)
Marco Friedl
Defensa
Werder Bremen (Alemania)
Michael Svoboda
Defensa
Venezia FC (Italia)
Xaver Schlager
Mediocampista
RB Leipzig (Alemania)
Nicolas Seiwald
Mediocampista
RB Leipzig (Alemania)
Marcel Sabitzer
Mediocampista
Borussia Dortmund (Alemania)
Florian Grillitsch
Mediocampista
Hoffenheim (Alemania)
Carney Chukwuemeka
Mediocampista
Borussia Dortmund (Alemania)
Romano Schmid
Mediocampista
Werder Bremen (Alemania)
Christoph Baumgartner
Mediocampista
RB Leipzig (Alemania)
Konrad Laimer
Mediocampista
Bayern Munich (Alemania)
Patrick Wimmer
Mediocampista
Wolfsburg (Alemania)
Paul Wanner
Mediocampista
Bayern Munich (Alemania)
Alessandro Schöpf
Mediocampista
Vancouver Whitecaps (Estados Unidos)
Marko Arnautovic
Delantero
Estrella Roja (Serbia)
Michael Gregoritsch
Delantero
Freiburg (Alemania)
Sasa Kalajdzic
Delantero
Wolverhampton (Inglaterra)