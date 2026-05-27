Torres Nilo respalda el proyecto de Guido Pizarro con Tigres

El proyecto de Guido Pizarro con Tigres ha sufrido altibajos, pues a pesar de alcanzar una Final en el Apertura 2025 y estar en la antesala por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf, las dudas de la afición aparecen, especialmente después de la eliminación contra Chivas en los Cuartos de Final del Clausura 2026, en la que tenían ventaja de dos goles. Para Jorge Torres Nilo, los felinos le deben de dar continuidad al entrenador argentino pase lo que pase ante Toluca.

¿Qué dijo Torres Nilo sobre Guido Pizarro?

En entrevista con RÉCORD, el analista de Fox mencionó que la directiva tomó una buena decisión al nombrar a Pizarro como el entrenador, ya que es alguien de casa con quien se puede identificar el grupo y la afición.

“Creo que la directiva acierta al confiar en una persona de casa.. Traer a un entrenador que encaje en esta etapa de transición y renovación es complejo, porque la afición en Nuevo León es exigente y quiere resultados rápidos. No hay mejor candidato que una leyenda del equipo como Guido Pizarro, ya que a él podrían tenerle paciencia.

"Entiendo que muchos aficionados prefieran a alguien más probado o con más credenciales, pero tener como aliado a alguien que acompañe el proceso es difícil de encontrar. La directiva acierta con Guido. Tiene un muy buen plantel y se le ha criticado por los resultados, pero en la final pasada quedó a un penal de ser campeón y ahora está en otra final, aunque no sea de Liga MX.

Guido Pizarro en partido Tigres contra Chivas | MEXSPORT

"La gente tiene derecho a exigir porque Tigres ha acostumbrado al aficionado a ser campeón, pero ahora están en una etapa de cambio; no pueden quedarse en el pasado. Creo que no lo van a despedir sea cual sea el resultado, porque hay un proyecto y la renovación de Guido en medio de una crisis es un mensaje claro de confianza. Antes había plantillas muy profundas; recuerdo en 2015 o 2016 que teníamos en la banca a seleccionados nacionales.

"Ahora el proceso necesita una renovación. Guido es la persona indicada para ese reto. Los aficionados en Monterrey son exigentes, pero ojalá tengan paciencia. Si gana la final, le tendrán más paciencia; si no, la presión aumentará, eso es seguro”, dijo Torres Nilo a RÉCORD.

Torres Nilo agradece a Dios por la nominación | MEXSPORT

Torres Nilo y el sueño de ser entrenador

Jorge Torres Nilo no descarta ser entrenador, incluso lo ve como un anhelo, pero primero quiere prepararse de la mejor manera, además de pasar tiempo con su familia hasta que llegue la oportunidad perfecta de incursionar en la dirección técnica.

“El anhelo de ser entrenador es muy fuerte. Sin embargo, en estos momentos mi prioridad es mi familia. Se me abrió la posibilidad de incorporarme y colaborar con Fox, lo platiqué con mi familia y acepté la invitación. Estoy aprendiendo mucho; estar en los medios de comunicación no es sencillo. Lo he tomado de la mejor manera para avanzar en la visión y la pasión de volver al futbol.

"He hecho cursos, tengo certificación de la ENDIT y estudio un curso en Argentina de la AFA. Planeo tomar otros cursos más cuando los tiempos familiares lo permitan. Esta faceta en los medios de comunicación la agradezco mucho, primero con Dios y luego con Fox, que me dio una oportunidad que no tenía considerada pero en la que he aprendido bastante. Esto va a servirme cuando llegue mi momento de ser entrenador.

Torres Nilo reveló estar trabajando para ser entrenador | MEXSPORT