¿Dónde ver el Fluminense vs. D. La Guaira? Fecha, hora y transmisión

Fluminense recibirá al Deportivo La Guaira en un compromiso clave dentro de la Copa Libertadores; un partido donde el conjunto brasileño buscará cerrar con autoridad la Fase de Grupos frente a su afición.

El cuadro carioca llega como favorito para quedarse con los tres puntos gracias a la calidad de su plantel, a pesar del momento irregular que atraviesa en el torneo, mientras que el conjunto venezolano intentará dar la sorpresa y despedirse de la competencia con un resultado positivo en territorio brasileño.

Fluminense quiere asegurar un puesto en la siguiente ronda

Fluminense y Deportivo La Guaira llegan a este compromiso en busca de dejarlo todo en la cancha o despedirse de competencias internacionales; ambas escuadras buscan un resultado positivo que las haga seguir soñando en uno de los torneos más importantes del futbol.

Fluminense llega a este encuentro ocupando el tercer puesto del grupo C y con la posibilidad de asegurar su pase a la siguiente ronda si consigue una victoria en casa. El conjunto brasileño ha mostrado una de las ofensivas más peligrosas del torneo, aunque con varios tropezones en jornadas pasadas, y por eso buscará aprovechar el apoyo de su gente en el Maracaná.

Gabriel Fuentes con Fluminense de Brasil I MEXSPORT

Por su parte, Deportivo La Guaira afronta uno de los partidos más complicados de la Fase de Grupos, consciente de que necesita un resultado histórico para mantenerse con aspiraciones en la Copa Sudamericana.

Festejo de Fluminense | X: @FluminenseFC

¿Dónde ver el partido Fluminense vs. Deportivo La Guaira?

El partido entre Fluminense y Deportivo La Guaira se disputará en el Estadio Maracaná; podrá disfrutarse este 28 de mayo a las 6:30 PM (tiempo CDMX), con transmisión a través de ESPN y vía streaming por Disney+.