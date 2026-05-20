Fluminense vence a Bolívar y sigue con vida en la Copa Libertadores

Fluminense consiguió este martes una victoria clave en la Copa Libertadores al imponerse 2-1 a Bolívar en el estadio Maracaná, resultado que le permite mantenerse con opciones de clasificar a los octavos de final dentro del Grupo C.

El equipo brasileño logró su primer triunfo en la fase de grupos gracias a los goles de Luciano Acosta y John Kennedy, mientras que Carlos Melgar marcó para el conjunto boliviano. A pesar de la derrota, Bolívar aún depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda.

Kenedy festejando su gol en la victoria ante Bolívar | X: @FluminenseFC

Fluminense sufre, pero consigue su primer triunfo en Libertadores

Fluminense salió al campo con la urgencia de ganar y desde los primeros minutos presionó a Bolívar en busca de un resultado que le permitiera llegar con vida a la última jornada. El conjunto carioca abrió el marcador apenas al minuto 6, cuando Luciano Acosta aprovechó un rebote tras una gran intervención de Carlos Lampe a un disparo de Agustín Canobbio.

El equipo dirigido por Luis Zubeldía, quien observó el partido desde la grada por sanción, mantuvo el dominio durante el arranque del encuentro y buscó ampliar la ventaja. Sin embargo, Bolívar resistió el empuje local y encontró el empate al minuto 24, luego de una jugada colectiva que terminó con Carlos Melgar llegando desde atrás para poner el 1-1.

Afición del Flu presente en el Maracaná | X: @FluminenseFC

Tras el gol boliviano, Fluminense perdió intensidad y dejó de generar peligro con la misma claridad. La movilidad de Canobbio, Jefferson Savarino y Acosta se apagó por varios minutos, mientras Bolívar ganó confianza y logró sostener el empate hasta el descanso.

Qué necesita Fluminense para clasificar a Octavos de Final

En la segunda mitad, Fluminense recuperó protagonismo y volvió a exigir a Carlos Lampe, quien fue una de las figuras del partido con varias intervenciones importantes. Savarino y Guga estuvieron cerca de marcar el segundo, pero el arquero boliviano mantuvo con vida a su equipo.

La entrada de Yeferson Soteldo cambió el ritmo del ataque brasileño. El venezolano asistió a John Kennedy, quien al minuto 70 marcó el 2-1 definitivo para darle tres puntos vitales al Tricolor Carioca en su pelea por seguir en la Copa Libertadores.

Luciano Acosta fue el autor de uno de los goles del Flu | X: @FluminenseFC