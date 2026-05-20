Fluminense vence a Bolívar y sigue con vida en la Copa Libertadores
Fluminense consiguió este martes una victoria clave en la Copa Libertadores al imponerse 2-1 a Bolívar en el estadio Maracaná, resultado que le permite mantenerse con opciones de clasificar a los octavos de final dentro del Grupo C.
El equipo brasileño logró su primer triunfo en la fase de grupos gracias a los goles de Luciano Acosta y John Kennedy, mientras que Carlos Melgar marcó para el conjunto boliviano. A pesar de la derrota, Bolívar aún depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda.
Fluminense sufre, pero consigue su primer triunfo en Libertadores
Fluminense salió al campo con la urgencia de ganar y desde los primeros minutos presionó a Bolívar en busca de un resultado que le permitiera llegar con vida a la última jornada. El conjunto carioca abrió el marcador apenas al minuto 6, cuando Luciano Acosta aprovechó un rebote tras una gran intervención de Carlos Lampe a un disparo de Agustín Canobbio.
El equipo dirigido por Luis Zubeldía, quien observó el partido desde la grada por sanción, mantuvo el dominio durante el arranque del encuentro y buscó ampliar la ventaja. Sin embargo, Bolívar resistió el empuje local y encontró el empate al minuto 24, luego de una jugada colectiva que terminó con Carlos Melgar llegando desde atrás para poner el 1-1.
Tras el gol boliviano, Fluminense perdió intensidad y dejó de generar peligro con la misma claridad. La movilidad de Canobbio, Jefferson Savarino y Acosta se apagó por varios minutos, mientras Bolívar ganó confianza y logró sostener el empate hasta el descanso.
Qué necesita Fluminense para clasificar a Octavos de Final
En la segunda mitad, Fluminense recuperó protagonismo y volvió a exigir a Carlos Lampe, quien fue una de las figuras del partido con varias intervenciones importantes. Savarino y Guga estuvieron cerca de marcar el segundo, pero el arquero boliviano mantuvo con vida a su equipo.
La entrada de Yeferson Soteldo cambió el ritmo del ataque brasileño. El venezolano asistió a John Kennedy, quien al minuto 70 marcó el 2-1 definitivo para darle tres puntos vitales al Tricolor Carioca en su pelea por seguir en la Copa Libertadores.
Con este resultado, Fluminense deberá vencer a La Guaira en la última jornada y esperar que Bolívar tropiece como local ante Independiente Rivadavia, equipo que ya está clasificado como primero del grupo C. Por su parte, el conjunto boliviano conserva la llave de la segunda plaza y depende de sí mismo para meterse en octavos de final.