Batalla campal entre jugadores de Santa Fe y Corinthians tras partido de Libertadores

Lo que parecía terminar como un intenso empate de Copa Libertadores acabó convertido en un escándalo. Tras el silbatazo final del duelo entre Independiente Santa Fe y Corinthians, jugadores de ambos equipos protagonizaron una pelea masiva sobre el terreno de juego del Estadio El Campín, dejando imágenes de golpes, empujones y un ambiente completamente fuera de control.

⚠️🇨🇴🇧🇷 INCIDENTES ENTRE INDEPENDIENTE SANTA FE Y CORINTHIANS EN COLOMBIA. pic.twitter.com/HKrMXVPFzy — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 7, 2026

Santa Fe dejó escapar la victoria en tiempo agregado

Dentro de la cancha, el encuentro fue sumamente disputado desde el inicio. Corinthians intentó manejar la posesión del balón, mientras que Santa Fe respondió con intensidad y presión alta, generando un duelo muy físico en varios lapsos del compromiso.

El cuadro colombiano encontró el gol al minuto 59 gracias a Hugo Rodallega, quien aprovechó un espacio dentro del área para vencer al arquero brasileño y poner a soñar a la afición local con su primera victoria del torneo.

Con el paso de los minutos, Corinthians adelantó líneas y encerró a Santa Fe en busca del empate. Cuando parecía que los locales se quedaban con los tres puntos, apareció Gustavo Henrique al minuto 93 para conectar de cabeza un centro de Matheuzinho y firmar el 1-1 definitivo.

Jugadores de Corinthians y Santa Fe yendo por el balón | AP

La tensión explotó entre futbolistas tras el silbatazo final

La frustración y el ambiente caliente del partido terminaron explotando una vez concluido el encuentro. Apenas terminó el compromiso, futbolistas de Santa Fe y Corinthians comenzaron a encararse en el campo, situación que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea masiva.

En los videos difundidos en redes sociales se observan empujones, persecuciones y varios jugadores intentando lanzar golpes mientras cuerpos técnicos y elementos de seguridad intentaban separar a los involucrados.

Gustavo Henrique celebrando su gol ante Santa Fe | AP

Hasta el momento no se han dado a conocer posibles sanciones por parte de CONMEBOL, aunque se espera que el organismo revise las imágenes tras los incidentes registrados en Colombia.

Con el empate, Corinthians llegó a 10 puntos y se consolidó como líder invicto del Grupo E de la Copa Libertadores. Por su parte, Independiente Santa Fe se quedó con apenas dos unidades en el tercer lugar, complicando seriamente sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.