Antonio Mohamed va por el único título que falta en su histórica carrera

Antonio Mohamed es, sin duda, uno de los entrenadores más ganadores en la historia del fútbol mexicano. Con cinco títulos de Liga MX, dos Copa MX y un Campeón de Campeones en su palmarés, el argentino ha demostrado en cada etapa de su carrera que sabe cómo construir equipos campeones. Sin embargo, hay un título que aún falta en su vitrina: un campeonato internacional. Ese hueco es el que ahora el “Turco” busca llenar con los Diablos Rojos del Toluca.

Mohamed convirtió a Toluca en el mejor equipo de México

Desde que llegó al Toluca, Mohamed no tardó en dejar su sello. De la mano del técnico porteño, el cuadro escarlata vivió una de sus temporadas más brillantes al conquistar el Bicampeonato, levantando tanto el Clausura como el Apertura 2025. A eso se sumó el Campeón de Campeones tras vencer al América, consolidando una racha histórica que lo posicionó como el mejor equipo de México en ese ciclo.

Con los títulos locales ya en el bolsillo, el horizonte de Mohamed y el Toluca apuntó hacia el plano internacional. El cuadro escarlata no gana la Concachampions desde 2003, y el técnico argentino tomó ese reto como una obligación personal. La Copa de Campeones de la CONCACAF se convirtió en la gran meta del semestre, y así lo dejó claro el propio estratega desde el inicio del torneo.

TOLUCA VS LAFC | RÉCORD

El sueño internacional del “Turco” está más vivo que nunca

El camino no fue sencillo. En la semifinal de ida, Toluca cayó 2-1 ante el LAFC en California, aunque el gol de visitante de Jesús Angulo mantuvo viva la eliminatoria. Con el Estadio Nemesio Díez de su lado, Mohamed confió en la fortaleza de su casa y en la vuelta aplastaron 4-0 a los angelinos con un global de 5-2.

Toluca enfrentará a los Tigres de la UANL en la gran final, una reedición del último desenlace de la Liga MX del Apertura 2025, la misma que se decantó para los escarlatas desde los 11 pasos para consumar el bicampeonato.

Gol de Paulinho en la Semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7

Toluca y Tigres se reencontrarán en otra final histórica

La final está programada para el 30 de mayo, y Mohamed llegará con algunas ausencias clave, como lo son Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes estarán concentrados con la Selección Nacional de cara al Mundial.

El título que le falta al Turco está a 90 minutos. Toluca y Tigres escribirán una página más en la historia de las finales mexicanas de la Concachampions, y Mohamed tiene la oportunidad de cerrar su ciclo con el broche de oro que lo convertiría en uno de los entrenadores más completos de la historia del fútbol azteca.