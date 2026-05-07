Policías de CDMX te grabarán al momento de levantarte una infracción

La Policía de Tránsito de la Ciudad de México se prepara para una transformación importante en la forma en que realiza operativos e infracciones en las calles capitalinas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que los elementos portarán cámaras corporales adheridas a sus uniformes, con el objetivo de registrar cada una de sus actuaciones y fortalecer la transparencia en la aplicación del Reglamento de Tránsito.

El anuncio fue realizado durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde la mandataria capitalina explicó que esta estrategia arrancará inicialmente con policías de Tránsito, aunque dejó abierta la posibilidad de que más adelante se extienda a otros sectores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Muy pronto, también les informo, vamos a presentar un programa para que nuestros policías de la Ciudad de México porten una cámara adherida a su uniforme, con lo cual iniciaremos esta estrategia o este programa, con los policías de Tránsito”, declaró.

El Gobierno capitalino anunció que los policías de tránsito usarán cámaras en sus uniformes / FB: @MetrobusCDMX

Buscan transparencia y mayor confianza ciudadana

La implementación de cámaras corporales, conocidas internacionalmente como bodycams, forma parte de una estrategia enfocada en transparentar la actuación policial y reducir posibles actos de corrupción o abusos durante las revisiones e infracciones en vía pública.

Aunque Clara Brugada no precisó una fecha exacta para el inicio del programa, sí dejó claro que el objetivo principal será fortalecer la cultura de legalidad y mejorar la relación entre ciudadanía y autoridades. La mandataria aseguró que la medida permitirá documentar las intervenciones de los oficiales y generar mayor confianza entre los capitalinos.

La decisión llega en un momento clave para la movilidad en la Ciudad de México, especialmente tras las recientes reformas relacionadas con scooters, bicicletas eléctricas y otros vehículos eléctricos personales, los cuales ahora estarán sujetos a nuevas reglas como emplacamiento, licencias y multas económicas.

Se busca transparentar la actuación policial y reducir posibles actos de corrupción / FB: @MetrobusCDMX

CDMX se suma a tendencia internacional

El uso de cámaras corporales en policías ya es una práctica implementada en distintos países del mundo como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Brasil y España, donde estos dispositivos sirven para grabar operativos, detenciones y procedimientos policiales.

Las bodycams han sido utilizadas como herramientas para proteger tanto a ciudadanos como a elementos de seguridad, ya que permiten contar con evidencia audiovisual en caso de conflictos, denuncias o aclaraciones sobre actuaciones policiales.

En varias ciudades del mundo, este tipo de tecnología ha ayudado a reducir confrontaciones y generar mayor transparencia en el trabajo de las corporaciones.

Hasta el momento no hay una fecha para que los uniformados porten las cámaras / FB: @MetrobusCDMX

Aún faltan detalles del programa

Pese al anuncio, el Gobierno de la Ciudad de México todavía no ha revelado detalles específicos sobre el funcionamiento del sistema. Hasta ahora no se ha informado cuántas cámaras serán adquiridas, cuál será el presupuesto destinado al proyecto ni cómo se almacenarán las grabaciones obtenidas por los elementos de Tránsito.

Tampoco se detalló si el uso de las cámaras será obligatorio para todos los policías ni cuáles serán los protocolos de acceso a los videos en caso de investigaciones o denuncias ciudadanas.

Sin embargo, el anuncio ya generó expectativa entre automovilistas y usuarios de redes sociales, quienes consideran que este sistema podría ayudar a evitar conflictos, abusos o posibles actos de corrupción durante las revisiones de tránsito.