Contra

VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco

Los elementos de seguridad alcanzaron a reaccionar a tiempo y no fueron heridos / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:31 - 31 enero 2026
Una noche de terror sobre ruedas: evade retén, dispara contra policías y causa carambola

Una escena digna de película de acción se vivió la noche del viernes en la carretera federal México-Texcoco. Un trailero desató el caos: evadió un retén, disparó contra policías, desató una persecución y chocó varios autos antes de ser detenido.

Los hechos ocurrieron frente al paraje conocido como La Ford, en el barrio Tecamachalco, donde elementos de distintas corporaciones mantenían un operativo de revisión. Cuando un tractocamión fue marcado para detenerse, su conductor ignoró la orden.

El caos sobre ruedas

Dos oficiales se acercaron a la ventanilla… y fue ahí donde empezó la pesadilla. Un automovilista que presenció la persecución grabó todo con su celular y no podía creer lo que estaba sucediendo.

Los policías se acercaron a la puerta del tráiler cuando de pronto los reciben a balazos / Especial

En el video, que se viralizó en redes, se ve cómo el tráiler avanza sin control, impactando patrullas y autos particulares, mientras se escuchan gritos de desesperación: “¡Va directo contra los carros!”

Carambola, pánico y movilización

Durante la huida, el conductor arrolló unidades oficiales y vehículos particulares, provocando una carambola. La persecución terminó en la colonia Valle de Los Reyes, en la calle 20, donde finalmente lograron detener la pesada unidad.

Pero hasta el mediodía del sábado, la Secretaría de Seguridad del Estado de México no había ofrecido un solo detalle oficial sobre el conductor, los acompañantes o el motivo detrás del ataque armado.

Durante unos minutos, el trailer fue perseguido hasta lograr su detención / Redes Sociales

La México-Texcoco, zona caliente

Conocida por su alto flujo vehicular y su historial de robos, persecuciones y accidentes, esta vía vuelve al ojo del huracán. Expertos advierten que es urgente aplicar protocolos más estrictos para detener unidades de carga de forma segura y sin poner en riesgo a los civiles.

👇🏻CHECA EL VIDEO DE LA PERSECUCIÓN 👇🏻
Etiquetas relacionadas:
Estados
