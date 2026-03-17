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¿Cuánto ganaron Trejo y Adame en Ring Royale? Filtran cifra millonaria

Adame y Trejo pusieron fin a una rivalidad de más de 20 años/Ring Royale
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:24 - 17 marzo 2026
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El evento organizado por Poncho de Nigris resultó un éxito por los personajes a los que logró reunir para pelear

La fiebre de Ring Royale no se detiene y ahora ha generado especial interés la cantidad de dinero que se les pagó a algunos de los protagonistas, como Carlos Trejo y Alfredo Adame, dos personajes que, tras más de 20 años de rivalidad, finalmente resolvieron sus diferencias arriba del ring.

Alfredo Adame y Carlos Trejo protagonizaron la pelea más esperada de la noche/Ring Royale

¿Cuánto ganaron Carlos Trejo y Alfredo Adame en Ring Royale?

Desde el anuncio de la cartelera, llamó la atención la variedad de participantes, que iba desde figuras de realities shows como Aldo de Nigris, Abelito y Nicola Porcella, hasta deportistas como Alberto ‘El Patrón’ e influencers como Karely Ruiz.


Sin embargo, el mayor interés se centró en la pelea estelar entre Trejo y Adame, programada a tres rounds de tres minutos, aunque en realidad duró menos de un asalto, tras el nocaut del actor y conductor.


De acuerdo con la periodista de espectáculos Shanik Berman y con declaraciones del propio Carlos Trejo, ambos cobraron:


3.5 millones de pesos cada uno

Además, existía una cláusula contractual que los obligaba a pagar:

4 millones de pesos de penalización en caso de no subirse al ring.

Adame se llevó la victoria con un espectacular nocaut sobre Trejo/Ring Royale

¿Habrá revancha entre Trejo y Adame?

Pese a que al término de la pelea se habló de una posible revancha, el propio Carlos Trejo descartó esa posibilidad.

No habrá revancha, seríamos un par de viejos ridículos si hiciéramos la revancha”, dijo.

Resultados de Ring Royale 2026

Estas fueron las peleas que conformaron la función:

  • Alfredo Adame (ganador) vs Carlos Trejo

  • Karely Ruiz vs Marcela Mistral (ganadora)

  • Aldo de Nigris (ganador) vs Nicola Porcella

  • Abelito vs Bull Terrier (ganador)

  • Alberto del Río ‘El Patrón’ vs Chuy Almada (ganador)

  • Kyliezz y Georgiana (ganadoras) vs Alexis Mvgler y Velvetine

Pese a que Marcela Mistral vs Karely Ruiz fue la última pelea de la noche, no habrían sido las que más cobraron/Ring Royale

¿Quiénes cobraron más en Ring Royale?

Respecto al sueldo del resto de participantes, no se ha revelado información oficial, aunque trasciende que los pagos variaron según la popularidad y el arrastre mediático de cada uno.


Siguiendo esta lógica, Karely Ruiz y Marcela Mistral habrían sido de las mejor posicionadas en la cartelera, al protagonizar la última pelea de la noche.


No obstante, ese lugar también podría explicarse porque fue la única pelea femenil y por el vínculo de Marcela Mistral con Poncho de Nigris, organizador del evento, por lo que no necesariamente fueron las mejor pagadas, superando a Trejo y Adame.

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