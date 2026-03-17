¿Cuánto ganaron Trejo y Adame en Ring Royale? Filtran cifra millonaria

La fiebre de Ring Royale no se detiene y ahora ha generado especial interés la cantidad de dinero que se les pagó a algunos de los protagonistas , como Carlos Trejo y Alfredo Adame , dos personajes que, tras más de 20 años de rivalidad , finalmente resolvieron sus diferencias arriba del ring.

Alfredo Adame y Carlos Trejo protagonizaron la pelea más esperada de la noche/Ring Royale

Alfredo Adame y Carlos Trejo protagonizaron la pelea más esperada de la noche/Ring Royale

¿Cuánto ganaron Carlos Trejo y Alfredo Adame en Ring Royale?

Desde el anuncio de la cartelera, llamó la atención la variedad de participantes, que iba desde figuras de realities shows como Aldo de Nigris, Abelito y Nicola Porcella, hasta deportistas como Alberto ‘El Patrón’ e influencers como Karely Ruiz.



Sin embargo, el mayor interés se centró en la pelea estelar entre Trejo y Adame, programada a tres rounds de tres minutos, aunque en realidad duró menos de un asalto, tras el nocaut del actor y conductor.



De acuerdo con la periodista de espectáculos Shanik Berman y con declaraciones del propio Carlos Trejo, ambos cobraron:



3.5 millones de pesos cada uno

Además, existía una cláusula contractual que los obligaba a pagar:

4 millones de pesos de penalización en caso de no subirse al ring.