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Empelotados

Poncho De Nigris adelanta bombazo para la segunda edición de Ring Royale

Poncho De Nigris ya tiene pensada la pelea estelar de la segunda edición de Ring Royale l X: @_PonchoDeNigris
Jorge Armando Hernández 14:35 - 17 marzo 2026
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Después del éxito obtenido en la primer edición del evento Ring Royale. El organizador Poncho de Nigris ya adelantó por medio de sus redes sociales la que puede ser la pelea estelar de la segunda edición

Ring Royale tuvo una respuesta contundente por parte de el público posicionándose como uno de los más vistos eventos boxísticos de internet. El evento se puede ahora medir a la par de Supernova y La Velada del Año. Ahora, el presentador regiomontano Poncho De Nigris empieza a planear la segunda edición del evento y adelante una sorpresa.

Cinturón de Ring Royale l X: @_PonchoDeNigris

El luchador y excampeón de WWE Alberto del Río 'El Patrón', se enfrentó mano a mano al influencer fitness Chuy Almada. Este último domino ampliamente al exgladiador y tras la intervención de su staff en el combate, la pelea se detuvo y Almada fue declarado vencedor. Esta situación no dejó muy contento al luchador potosino quien tiró improperios y quería una pelea sin guantes ni careta.

Desde la Arena Monterrey se vivieron peleas que el público ya esperaba desde hace tiempo, entre ellas, el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo quienes ya llevaban una rivalidad de 20 años y por fin pudieron subirse al ring. El 'Golden Boy' Adame se llevó el combate por knockout técnico.

La esposa de Poncho de Nigris y también influencer y creadora de contenido Marcela Mistral, estuvo en la pelea estelar contra la también celebridad de internet Karely Ruiz. Después de una pelea intensa, Mistral demostró tener mejores cualidades en el ring y se llevó la victoria de la gran pelea de la noche.

¿Cuál es la pelea que pretende Poncho de Nigris?
Poncho De Nigris ya tiene pensada la pelea estelar de la segunda edición de Ring Royale l X: @_PonchoDeNigris

A través de sus redes sociales, De Nigris lanzó la pregunta al público en general sobre si les gustaría una pelea estelar de dos contra dos que incluya al cantante Millonario, Dharius, el rapero Santa Fe Khlan y C-Kan. La publicación fue acompañada por un poster promocional que anuncia el posible evento estelar

Poncho de Nigris adelantó la que podría ser la pelea estelar de la segunda edición de Ring Royale l X: @_PonchoDeNigris
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