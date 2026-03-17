¡No es un juego! Julio César Chávez lanza duro mensaje tras Ring Royale: “Alfredo Adame pudo sufrir un infarto”

El evento de Ring Royale fue todo un éxito; sin embargo, no todo es color de rosa, y es que desde la postura de Julio César Chávez ha resaltado que el boxeo no es un juego e incluso que Alfredo Adame pudo haber sufrido un infarto por su pelea en Monterrey.

Carlos Trejo cayó como tabla tras el derechazo de Alfredo Adame/Ring Royale

El exboxeador que también fue parte de la velada como un invitado especial resaltó sus palabras en un video subido por la periodista Elisa Beristain: “Las peleas estuvieron muy buenas, la verdad, pero el boxeo no es un juego y, a pesar de que Adame ganó, lo vi muy cansado y le puede pegar un infarto.

“Hasta que no ocurra un accidente no van a estar a gusto. Ojalá les siga yendo bien a todos, da gusto, pero es un deporte de respeto y creo que lo están tomando muy a la ligera”, puso en alerta el que en algún momento fuera uno de los mejores boxeadores del mundo.

Julio César Chávez y Alfredo Adame | X: @AdameGoldenBoy

Julio César Chávez pone en alerta

“Uno se sube al ring y no se sabe cómo baje. Creo que lo están tomando muy a la ligera. Con careta es más peligroso porque los golpes rebotan y ahí es donde vienen los coágulos de sangre. De verdad que el boxeo no es un juego”, expresó el excampeón.

“Uno se sube al ring y no se sabe cómo baje. Creo que lo están tomando muy a la ligera. Con careta es más peligroso porque los golpes rebotan y ahí es donde vienen los coágulos de sangre. De verdad que el boxeo no es un juego

Algunos señalan que Julio César Chávez se mostró incómodo en el cuadrilátero/Ring Royale

¿Cómo fue la pelea?

Después de varios minutos de espera y de incertidumbre, incluso sobre si la pelea se llevaría a cabo o se cancelaría a última hora —como en ocasiones anteriores—, finalmente aparecieron en escena el cazafantasmas y el conductor para dejar sus dotes de boxeo en el ring.

Ambos subieron al ring con los guantes puestos y la intención de cerrar una rivalidad que lleva más de 20 años, originada en distintos programas de televisión. En un momento inesperado, conectó un potente volado de derecha directo al rostro de Carlos Trejo, enviándolo a la lona de forma lenta pero contundente.