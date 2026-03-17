Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡No es un juego! Julio César Chávez lanza duro mensaje tras Ring Royale: “Alfredo Adame pudo sufrir un infarto”

Julio César Chávez y Alfredo Adame | X: @AdameGoldenBoy
Ramiro Pérez Vásquez 15:15 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Campeón Mexicano fue contundente en unas recientes declaraciones

El evento de Ring Royale fue todo un éxito; sin embargo, no todo es color de rosa, y es que desde la postura de Julio César Chávez ha resaltado que el boxeo no es un juego e incluso que Alfredo Adame pudo haber sufrido un infarto por su pelea en Monterrey.

Carlos Trejo cayó como tabla tras el derechazo de Alfredo Adame/Ring Royale

El exboxeador que también fue parte de la velada como un invitado especial resaltó sus palabras en un video subido por la periodista Elisa Beristain: “Las peleas estuvieron muy buenas, la verdad, pero el boxeo no es un juego y, a pesar de que Adame ganó, lo vi muy cansado y le puede pegar un infarto.

“Hasta que no ocurra un accidente no van a estar a gusto. Ojalá les siga yendo bien a todos, da gusto, pero es un deporte de respeto y creo que lo están tomando muy a la ligera”, puso en alerta el que en algún momento fuera uno de los mejores boxeadores del mundo.

Julio César Chávez y Alfredo Adame | X: @AdameGoldenBoy

Julio César Chávez pone en alerta

“Uno se sube al ring y no se sabe cómo baje. Creo que lo están tomando muy a la ligera. Con careta es más peligroso porque los golpes rebotan y ahí es donde vienen los coágulos de sangre. De verdad que el boxeo no es un juego”, expresó el excampeón.

“Uno se sube al ring y no se sabe cómo baje. Creo que lo están tomando muy a la ligera. Con careta es más peligroso porque los golpes rebotan y ahí es donde vienen los coágulos de sangre. De verdad que el boxeo no es un juego

Algunos señalan que Julio César Chávez se mostró incómodo en el cuadrilátero/Ring Royale

¿Cómo fue la pelea?

Después de varios minutos de espera y de incertidumbre, incluso sobre si la pelea se llevaría a cabo o se cancelaría a última hora —como en ocasiones anteriores—, finalmente aparecieron en escena el cazafantasmas y el conductor para dejar sus dotes de boxeo en el ring.

Ambos subieron al ring con los guantes puestos y la intención de cerrar una rivalidad que lleva más de 20 años, originada en distintos programas de televisión. En un momento inesperado, conectó un potente volado de derecha directo al rostro de Carlos Trejo, enviándolo a la lona de forma lenta pero contundente.

Tras la cuenta de protección del réferi, Trejo ya no pudo incorporarse, decretándose la victoria por nocaut para Alfredo Adame en el primer round. El conductor celebró en el ring y agradeció a su equipo de entrenadores, incluido el gran campeón mexicano Julio César Chávez, quien le dio algunos consejos previos a la pelea.

Últimos videos
Lo Último
16:27 Champions League 2025-26: Así se jugarán los Cuartos de Final
16:25 VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
16:10 Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
15:57 PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
15:57 ¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
15:50 VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra
15:25 Fernando Alonso señaló que Aston Martin no es tan bueno en el "campeonato mundial de baterías"
15:22 ¿Hermanos contra hermanos? Así regresa "Juego de Voces" en 2026
15:22 Checo Pérez y Bottas no tienen que demostrarle nada a nadie
15:15 ¡No es un juego! Julio César Chávez lanza duro mensaje tras Ring Royale: “Alfredo Adame pudo sufrir un infarto”
Tendencia
1
Futbol América pierde a figura por lo que resta del Clausura 2026 por grave lesión
2
Futbol ¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026
3
Futbol FIFA y YouTube anuncian acuerdo para Mundial 2026: ¿Canales oficiales transmitirán partidos?
4
Futbol Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
5
Futbol Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima
6
Futbol Quiñones 'manda mensaje' al Vasco Aguirre de cara al partido ante Portugal: 'Quiero estar en esa lista'
Te recomendamos
Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Futbol
17/03/2026
Champions League 2025-26: Así se jugarán los Cuartos de Final
VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
Contra
17/03/2026
VIDEO: Estampida humana en concierto de Banda MS provoca terror en Ensenada
Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
Futbol
17/03/2026
Arsenal hace pesar el Emirates Stadium y elimina al Bayer Leverkusen de Champions League
PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
Futbol
17/03/2026
PSG aplasta al Chelsea y avanza a los Cuartos de Final de la Champions League
¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
Futbol
17/03/2026
¡A Cuartos de Final! Vini Jr. le da la victoria a Real Madrid sobre Manchester City
VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra
Contra
17/03/2026
VIDEO: José Ángel Bichir es dado de alta tras caer de un tercer piso; revela cómo se encuentra