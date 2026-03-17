¿Multa de un millón de pesos para Nicola Porcella por usar bandera de México en Ring Royale?

La participación de Nicola Porcella en el evento “Ring Royale” generó controversia luego de que el actor utilizara un short con la bandera de México durante su combate, lo que desató críticas en redes sociales y abrió el debate sobre el uso correcto de los símbolos patrios.

El exintegrante de “La Casa de los Famosos México” apareció en el ring con un diseño que incluía elementos del lábaro patrio, situación que llamó la atención no solo del público, sino también de especialistas en temas legales.

El actor podría enfrentar una sanción por el uso indebido de símbolos patrios durante el evento Ring Royale./ Captura de pantalla

De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, el uso de la bandera está regulado y debe respetar ciertas disposiciones, ya que se trata de un símbolo oficial que no puede emplearse libremente en cualquier contexto, especialmente en prendas de vestir.

¿Realmente podría recibir una multa millonaria?

La ley mexicana sí contempla sanciones económicas por el uso indebido de la bandera nacional. Estas multas pueden ir de una hasta 250 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor aproximado de la UMA en 2026 (alrededor de 108 pesos diarios), esto representa multas que pueden ir aproximadamente de 100 a 27 mil pesos mexicanos, dependiendo de la gravedad de la falta.

La ley mexicana regula estrictamente el uso de la bandera, incluso en prendas de vestir./ Ring Royale

Es importante aclarar que la legislación no establece directamente multas de más de un millón de pesos por este tipo de infracción en condiciones normales, por lo que las cifras millonarias que circulan en algunos espacios corresponden a interpretaciones exageradas o a escenarios poco comunes. Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que Nicola Porcella haya sido sancionado ni de que exista un procedimiento formal en su contra.

La polémica trasciende el ring

El evento “Ring Royale” reunió a diversas figuras del entretenimiento en un formato de espectáculo deportivo, pero la conversación terminó enfocándose en el uso de la bandera por parte del actor.

Mientras algunos seguidores consideran que Porcella lo hizo como una muestra de cariño hacia México, otros señalan que el respeto a los símbolos patrios debe mantenerse sin excepción, independientemente del contexto.

En redes sociales, el look de Porcella dividió opiniones entre apoyo y críticas./ Captura de pantalla