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Paro de 72 horas de la CNTE en CDMX: rutas y avenidas afectadas por marchas y bloqueos
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo de 2026, con movilizaciones que tendrán como principal escenario la Ciudad de México.
Durante estos días, se prevén marchas, bloqueos y plantones, lo que generará afectaciones importantes en diversas vialidades clave de la capital, especialmente en el primer cuadro y zonas de alta circulación.
El paro forma parte de una jornada de protestas con la que el magisterio busca presionar a las autoridades federales para atender sus demandas.
Marcha principal: del Ángel de la Independencia al Zócalo
Uno de los eventos centrales será una mega marcha el 18 de marzo, la cual partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino.
Este recorrido atravesará algunas de las avenidas más importantes de la ciudad, por lo que se anticipan cortes a la circulación desde primeras horas del día.
Además, los integrantes de la CNTE prevén instalar un plantón en el Zócalo, el cual podría mantenerse durante los tres días del paro.
Vialidades afectadas en la CDMX
Las movilizaciones impactarán directamente en corredores estratégicos de la capital. Entre las principales avenidas afectadas se encuentran:
Paseo de la Reforma
Avenida Juárez
Eje Central Lázaro Cárdenas
Calle 5 de Mayo
Estas vialidades conectan puntos clave del centro de la ciudad, por lo que las afectaciones podrían extenderse a calles aledañas.
El tránsito vehicular y el transporte público también podrían verse afectados, principalmente en rutas que cruzan por el Centro Histórico.
Afectaciones en el Centro y transporte público
El impacto se concentrará en la zona centro de la capital, donde se prevé alta congestión vehicular y retrasos en traslados.
Servicios como el Metrobús podrían modificar rutas o suspender estaciones en corredores como Reforma, mientras que la circulación en el primer cuadro podría verse limitada por la presencia de manifestantes.
Las autoridades capitalinas suelen implementar operativos viales en estos casos, aunque se recomienda tomar precauciones.
¿Por qué la CNTE realiza el paro?
El paro de 72 horas responde a una serie de demandas del magisterio, entre las que destaca la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como cambios en el sistema de pensiones.
También exigen la eliminación del esquema de Afores, mejoras laborales, salariales y la reactivación de mesas de diálogo con el gobierno federal.
Estas demandas forman parte de un conflicto que la CNTE ha mantenido durante varios años.
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