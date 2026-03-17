Paro de 72 horas de la CNTE en CDMX: rutas y avenidas afectadas por marchas y bloqueos

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo de 2026, con movilizaciones que tendrán como principal escenario la Ciudad de México.

Durante estos días, se prevén marchas, bloqueos y plantones, lo que generará afectaciones importantes en diversas vialidades clave de la capital, especialmente en el primer cuadro y zonas de alta circulación.



El paro forma parte de una jornada de protestas con la que el magisterio busca presionar a las autoridades federales para atender sus demandas.

El paro que anunció la CNTE es del 18 al 20 de marzo/Pixabay

Marcha principal: del Ángel de la Independencia al Zócalo

Uno de los eventos centrales será una mega marcha el 18 de marzo, la cual partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino.

Este recorrido atravesará algunas de las avenidas más importantes de la ciudad, por lo que se anticipan cortes a la circulación desde primeras horas del día.

Además, los integrantes de la CNTE prevén instalar un plantón en el Zócalo, el cual podría mantenerse durante los tres días del paro.

Está programada una marcha este 18 de marzo que irá del Ángel de la Independencia al Zócalo/Pixabay

Vialidades afectadas en la CDMX

Las movilizaciones impactarán directamente en corredores estratégicos de la capital. Entre las principales avenidas afectadas se encuentran: Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Estas vialidades conectan puntos clave del centro de la ciudad, por lo que las afectaciones podrían extenderse a calles aledañas.

El tránsito vehicular y el transporte público también podrían verse afectados, principalmente en rutas que cruzan por el Centro Histórico.

Afectaciones en el Centro y transporte público

El impacto se concentrará en la zona centro de la capital, donde se prevé alta congestión vehicular y retrasos en traslados.

Servicios como el Metrobús podrían modificar rutas o suspender estaciones en corredores como Reforma, mientras que la circulación en el primer cuadro podría verse limitada por la presencia de manifestantes.

Las autoridades capitalinas suelen implementar operativos viales en estos casos, aunque se recomienda tomar precauciones.

También hay posibilidad de plantón en el Zócalo capitalino/Pixabay

¿Por qué la CNTE realiza el paro?