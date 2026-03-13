¿Qué le pasó a José Ángel Bichir? Actor es hospitalizado de emergencia en la CDMX

El actor mexicano José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia este viernes 13 de marzo en la Ciudad de México, luego de un presunto intento de suicidio ocurrido en un edificio de departamentos ubicado en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

El actor mexicano José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia. / @joseangelbichir

De acuerdo con reportes preliminares, servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre una persona lesionada dentro de un complejo habitacional, donde posteriormente fue localizado el actor.

¿Qué pasó con José Ángel Bichir?

Según el informe difundido por autoridades de seguridad capitalinas, un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado en la parte baja de un edificio ubicado en la calle Uxmal, en la colonia Narvarte Poniente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que el hombre presentaba lesiones visibles y manchas hemáticas al momento de ser atendido por paramédicos. “Fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos (…) con manchas hemáticas. Paramédicos que arribaron al sitio lo atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada”, informó la autoridad capitalina. Los primeros reportes señalan que el lesionado presuntamente se habría arrojado desde el tercer piso del edificio donde reside.

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Lo que se sabe sobre su estado de salud

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, el actor fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México para recibir atención médica especializada.

En el sitio también se encontraba su madre, quien lo identificó ante las autoridades y fue atendida por paramédicos debido a una crisis nerviosa derivada de la situación.

Hasta el momento, ni la familia Bichir ni representantes del actor han emitido un posicionamiento público sobre lo ocurrido ni sobre su evolución médica.

Autoridades capitalinas atendieron el reporte de una persona lesionada en un edificio ubicado sobre la calle Uxmal, en la colonia Narvarte Poniente. / X

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir es un actor mexicano nacido en 1988 e integrante de una reconocida familia de artistas. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de los actores Demián Bichir y Bruno Bichir.

A lo largo de su carrera ha participado en cine, televisión y teatro, con apariciones en producciones como Aventuras en el tiempo junto a Belinda (con quien confesó haber tenido un romance) y Los simuladores.

José Ángel Bichir forma parte de una conocida familia de actores mexicanos. / @joseangelbichir