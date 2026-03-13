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Sergio Mayer se disculpa por entrar a La Casa de los Famosos: “Fue por un tema económico”
Sergio Mayer está decidido a retomar su trabajo como diputado federal, al grado de que ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por su reciente participación en La Casa de los Famosos de Estados Unidos.
El legislador admitió que su ingreso al reality show tuvo un motivo económico y que su acuerdo era salir en determinado tiempo para reincorporarse a la política mexicana.
Sergio Mayer pide disculpas tras participar en reality show
Mayer, de 59 años y diputado federal por Morena, aseguró que actuó conforme a la ley al solicitar licencia para ausentarse de su trabajo legislativo y participar en el programa producido por Telemundo, dirigido al público de Estados Unidos, aunque grabado en México.
Entiendo que haya cierta indignación por alguna parte, algún sector, y tienen toda la razón, a los cuales les ofrezco pues una disculpa. Quiero aclarar que yo tomé esta decisión personal y que tiene que ver con un tema económico, no hay ninguna otra razón y que hice todos mis procedimientos conforme a la ley”, declaró en entrevista con El Heraldo.
Mayer asegura que no dejó pendientes en la Cámara de Diputados
Más adelante en la misma entrevista, Sergio Mayer explicó que antes de entrar al reality show no dejó ningún pendiente en su trabajo legislativo.
Incluso señaló que el acuerdo que tenía era estar fuera de la casa cuando se discutiera la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esto ha generado interpretaciones de que su salida del reality ya estaba prevista, y no necesariamente se debió a obtener menos votos del público, como marcan las reglas del programa.
Hoy vine aquí a mi oficina a meter el oficio para avisar que regreso a partir de la próxima semana y es por eso que estoy en este momento aquí, listo para retomar mi trabajo legislativo. No dejé ningún pendiente; de hecho, mi compromiso era salir para venir a apoyar la reforma de la presidenta”, agregó.
Niega que vaya a dejar Morena tras la polémica
Por último, y ante la posibilidad de una expulsión del partido Morena tras la polémica, Mayer negó que tenga la intención de regresar a su cargo como diputado federal independiente.
He votado todas las propuestas e iniciativas del Ejecutivo y de mi grupo parlamentario en tiempo y forma. Tengo todas mis asistencias también, entonces no soy el primero ni el último legislador que solicita licencia para algún tema personal”, comentó.