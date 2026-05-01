"Lo apoyo totalmente": Jürgen Damm respalda decisión de Chucky Lozano con San Diego

La situación de Hirving 'Chucky' Lozano se ha convertido en uno de los temas más debatidos en torno a la Selección Mexicana. El atacante decidió no rescindir su contrato con San Diego FC, a pesar de no entrar en los planes del equipo, lo que pone en riesgo su participación en el próximo Mundial.

Esta postura ha generado críticas entre aficionados y analistas, quienes consideran que debería priorizar su lugar en el Tri. Sin embargo, no todos están en desacuerdo, ya que el exseleccionado nacional Jürgen Damm salió a respaldar al jugador mexicano.

Hirving Lozano, jugador franquicia del San Diego FC | X: @sandiegofc

Jürgen Damm respalda la decisión de Chucky Lozano

Durante una charla con Hércules Gómez, Jürgen Damm fue claro al expresar su apoyo hacia Hirving Lozano, asegurando que entiende perfectamente su postura. “Lo apoyo totalmente, me pasó lo mismo en Atlanta United, tenía un contrato alto… pero yo no me iba tampoco”, explicó el exjugador.

Damm destacó que este tipo de decisiones no solo se basan en lo deportivo, sino también en la estabilidad económica del futbolista. En su opinión, Lozano está priorizando su patrimonio en un momento clave de su carrera.

Damm también tuvo un paso por la MLS | MexSport

Además, subrayó que el contrato que tiene el “Chucky” con San Diego FC es difícil de igualar en otro equipo. “Esa cantidad no la va a ganar en ningún otro lado… si se viene a México le van a dar mucho menos”, comentó, dejando claro el impacto financiero de la decisión.

¿Vale la pena sacrificar el Mundial?

El principal debate gira en torno a si vale la pena renunciar a la posibilidad de disputar un Mundial, especialmente cuando se jugará en casa. Para Damm, aunque el torneo es importante, no compensa el impacto económico a largo plazo.

Chucky ha sido recurrente en el proceso del Vasco | MexSport

“Sí, muy bonito, me van a recordar por siempre, pero la gente no va a pagar la colegiatura de mis hijos ni mis gastos”, señaló, ejemplificando la realidad que enfrentan los futbolistas fuera de la cancha.