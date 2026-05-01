Alarma en el Tri: César Montes sale lesionado y preocupa rumbo a la Copa del Mundo

Los meses de cara a la Copa del Mundo para México no han sido los mejores, pues las lesiones en sus jugadores han estado a la orden del día. Con ejemplos como Luis Ángel Malagón, Marcel Ruíz y algunos más que se suman a esta lista, el Tri parece estar condenado a no contar con muchos de los futbolistas que tenía pensados Aguirre para asistir al torneo veraniego.

Es ahora, César Montes, quien no ha podido terminar el partido que jugaba con su equipo el Lokomotiv de Moscú, casualmente en un duelo en el cual se enfrentaba a un mexicano más, quien también ha estado recuperándose de su lesión de cara al Mundial.

César Montes es uno de los centrales importantes del Tri | IMAGO7

¿Qué le pasó a 'Cachorro'?

Como parte de la Jornada 28 de la Premier League Rusa, Lokomotiv recibía a Dinamo Moscú en un duelo de jugadores mexicanos, pues por parte de los locales, César Montes fue titular en la zona de la defensa, mientras que Luis Chávez, ex de Pachuca, también fue parte de la oncena titular de tu entrenador, pero él en mediocampo.

Lo importante pasó apenas en la mitad del primer tiempo, pues cuando corría el minuto 22, Montes tuvo que abandonar el terreno de juego por lo que hasta el momento se conoce como una molestia muscular, solamente hasta el final del compromiso se tendrá más información al respecto de cual es la lesión que ha sufrido el zaguero mexicano.

César Montes en partido con Lokomotiv Moscú | GROSBY GROUP

Su salida le dio paso al ingreso de Gerzino Nyamsi, quien tan solo dos minutos después de su ingreso vio de cerca la anotación de Nicolás Marichal.

La noticia mala y la noticia buena

La reciente molestia física de César Montes pone un aviso importante a la Selección Mexicana a pocas semanas del Mundial, generando incertidumbre en la defensa del Tricolor. Sin embargo, no todo son malas noticias para el equipo de Javier Aguirre, ya que una pieza clave del mediocampo está cada vez más cerca de volver a la actividad.

Edson Álvarez y Julián Quiñones en el último partido de la Selección Mexicana en el 2023 | IMAGO7

Se trata de Edson Álvarez, quien después de casi tres meses fuera por una lesión en el tobillo izquierdo, ya regresó a los entrenamientos con el Fenerbahce. El capitán del Tri fue operado en febrero y, aunque su recuperación se extendió más de lo previsto, su evolución ha sido positiva al punto de integrarse nuevamente al trabajo con el grupo.