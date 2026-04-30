Pumas registra 15 Mundiales consecutivos con representación en Selección Mexicana

La presencia de Pumas en la Selección Mexicana ha sido constante a lo largo de la historia, y en el Mundial 2026 también tendrá representación con la inclusión de Guillermo Martínez en la convocatoria de Javier Aguirre. Con esta serán 15 justas consecutivas en las que algún elemento activo o canterano del club participa con el Tri.

¿Quiénes han sido los representantes de Pumas en los últimos 15 Mundiales?

El Mundial que comienza con la racha es el de Inglaterra 1966, con Aarón Padilla, José Luis ‘Calaca’ González, Enrique Borja, Luis Regueiro y Elías Muñoz como los convocados del conjunto auriazul.

Para México 1970 fueron con el Tri, Mario Velarde, Francisco Castrejón y los mismos que en Inglaterra 1966, pero con Enrique Borja ya sin pertenecer a Universidad Nacional, pues ya formaba parte del América.

En Argentina 1978, los representantes fueron Hugo Sánchez, Leonardo Cuéllar, Arturo Vázquez Ayala y Enrique López Zarza. En dicho torneo, la Selección Mexicana tuvo una de las peores participaciones en su historia.

El Mundial 1986, otra vez en casa, Pumas tuvo presencia con la Selección Mexicana gracias a ocho jugadores que fueron llamados: Félix Cruz Barbosa, Rafael Amador, Raúl Servín, Miguel España, Manuel Negrete y Luis Flores, junto con Hugo Sánchez, que ya jugaba en el Real Madrid, y Olaf Heredia, quien ya estaba en Tigres.

Ya en Estados Unidos 1994, los convocados fueron Jorge Campos, Claudio Suárez y Juan de Dios Ramírez Perales, además de Alberto García Aspe; ya en Necaxa, Hugo Sánchez; en Rayo Vallecano, Luis García; en Atlético de Madrid y José Luis Salgado; en Tecos.

Jorge Campos | MEXSPORT

En Francia 1998, Jorge Campos y Braulio Luna fueron los convocados que jugaban en Pumas, sumados a Claudio Suárez (Chivas), Alberto García Aspe (América) y Luis García (Atlante) como los canteranos de Universidad Nacional.

Para el Mundial de Corea-Japón 2002, Jorge Campos volvió a ser convocado como jugador de Pumas. Junto con él, fueron llamados Francisco Gabriel de Anda (Pachuca), Rafael García (Toluca), Gerardo Torrado (Sevilla), Alberto García Aspe (Puebla), Braulio Luna (Necaxa) y Alberto Rodríguez (Pachuca).

Alemania 2006 fue el primer Mundial de esta racha en el que no hubo convocados en activo con la institución, pero sí otros elementos que se formaron ahí. Claudio Suárez (Chivas USA), Gerardo Torrado (Cruz Azul), Gonzalo Pineda (Chivas) y Rafael García (Atlas).

En Sudáfrica 2010 estuvo Héctor Moreno, que en ese momento pertenecía al AZ Alkmaar, también Gerardo Torrado que continuaba en Cruz Azul. Por otro lado, también fue convocado el actual entrenador del club, Efraín Juárez, Pablo Barrera e Israel Castro.

Para Brasil 2014, Héctor Moreno volvió a tener participación en una justa, pero para esa época ya se encontraba en el Espanyol. El defensor fue clave en la mayor parte del torneo, en el que México llegó a los Octavos de Final tras caer ante Países Bajos.

Jesús Gallardo, el común denominador de los últimos años

Rusia 2018 vio la primera participación de Jesús Gallardo en una Copa del Mundo. El lateral que actualmente es uno de los favoritos en el esquema de Javier Aguirre, pertenecía a Pumas en ese entonces. Héctor Moreno también fue llamado, y en ese año jugaba en Real Sociedad. Para Qatar 2022, los mismos dos elementos fueron los representantes.

Por último, en el Mundial 2026, además de Guillermo Martínez, Pumas tendrá representación gracias a Erik Lira, quien fue formado en la institución y que hoy pertenece a Cruz Azul, además de Jesús Gallardo, actualmente en Toluca.