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Futbol

Pese a error en el América vs Atlas, Santander será el silbante en el Clásico Capitalino

Luis Enrique Santander en partido de la Liga MX l IMAGO7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:27 - 30 abril 2026
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La FMF anunció las designaciones arbitrales para los partidos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026

La Fase Final del Clausura 2026 de la Liga MX comenzará este fin de semana con los partidos de ida de los Cuartos de Final. La Comisión de Árbitros anunció las designaciones para dichos compromisos y no faltaron las sorpresas por las decisiones que Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La designación que más trascendió fue la de Luis Enrique Santander, quien estará a cargo del partido de América contra Pumas, el duelo más destacado de esta primera ronda de Liguilla. El central llegará al juego en el Estadio Banorte con el antecedente de una polémica ante las Águilas en la Jornada 17.

Luis Enrique Santander l IMAGO7

Fue en el compromiso ante Atlas en el cual se dio la polémica luego de que Camilo Vargas atajó a Raphael Veiga. El arquero colombiano se adelantó con ambos pies al momento del disparo, pero como encargado del VAR, Santander no llamó al central Víctor Alfonso Cáceres para repetir el cobro.

A pesar de esta situación, el silbante estará como central en la ida del Clásico Capitalino. Michel Ricardo Espinoza y Enrique Isaac Bustos serán los asistentes en, con Maximiliano Quintero como cuarto árbitro. En la sala del VAR estarán Jorge Abraham Camacho y Michel Caballero.

Raphael Veiga, jugador del América | MEXSPORT

'Cantante' Guerrero arremete contra la Comisión

La designación no pasó desapercibida y uno de los primeros en criticarla fue Fernando 'Cantante' Guerrero, quien arremetió contra los encargados de la Comisión de Árbitrios, Juan Manuel Herrero y el argentino Horacio Elizondo.

"Siguen dando tumbos, repartiendo sin analizar a los silbantes como si fuera pastel del Día del Niño", escribió el exárbitro, quien también se quejó de la designación de Yonatan Peinado como encargado del partido de Atlas contra Cruz Azul, luego del error del silbante en el partido de Pumas contra Pachuca.

Designaciones arbitrales para la ida de los Cuartos de Final

TIGRES VS CHIVAS:
Árbitro central: Vicente Jassiel Reynoso
Asistente 1: Karen Díaz
Asistente 2: Óscar Yahir Barriga
Cuarta árbitra: Karen Hernández
VAR: Guillermo Pacheco
AVAR: Manuel Alfonso Martínez

ATLAS VS CRUZ AZUL
Árbitro central: Yonatan Peinado
Asistente 1: Leonardo Javier Castillo
Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto
Cuarto árbitro: Óscar Mejía
VAR: Erick Yair Miranda
AVAR: Salvador Pérez

AMÉRICA VS PUMAS
Árbitro central: Luis Enrique Santander
Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza
Asistente 2: Enrique Isaac Bustos
Cuarto árbitro: Maximiliano Quintero
VAR: Jorge Abraham Camacho
AVAR: Michel Caballero

TOLUCA VS PACHUCA
Árbitro central: Fernando Hernández
Asistente 1: José Ibrahim Martínez
Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez
Cuarto árbitro: Martín Molina
VAR: Stephanía Pérez Borja
AVAR: Oscar Macías

Luis Enrique Santander l IMAGO7
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