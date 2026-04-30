Pese a error en el América vs Atlas, Santander será el silbante en el Clásico Capitalino

La Fase Final del Clausura 2026 de la Liga MX comenzará este fin de semana con los partidos de ida de los Cuartos de Final. La Comisión de Árbitros anunció las designaciones para dichos compromisos y no faltaron las sorpresas por las decisiones que Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La designación que más trascendió fue la de Luis Enrique Santander, quien estará a cargo del partido de América contra Pumas, el duelo más destacado de esta primera ronda de Liguilla. El central llegará al juego en el Estadio Banorte con el antecedente de una polémica ante las Águilas en la Jornada 17.

Luis Enrique Santander l IMAGO7

Fue en el compromiso ante Atlas en el cual se dio la polémica luego de que Camilo Vargas atajó a Raphael Veiga. El arquero colombiano se adelantó con ambos pies al momento del disparo, pero como encargado del VAR, Santander no llamó al central Víctor Alfonso Cáceres para repetir el cobro.

A pesar de esta situación, el silbante estará como central en la ida del Clásico Capitalino. Michel Ricardo Espinoza y Enrique Isaac Bustos serán los asistentes en, con Maximiliano Quintero como cuarto árbitro. En la sala del VAR estarán Jorge Abraham Camacho y Michel Caballero.

Raphael Veiga, jugador del América | MEXSPORT

'Cantante' Guerrero arremete contra la Comisión

La designación no pasó desapercibida y uno de los primeros en criticarla fue Fernando 'Cantante' Guerrero, quien arremetió contra los encargados de la Comisión de Árbitrios, Juan Manuel Herrero y el argentino Horacio Elizondo.

"Siguen dando tumbos, repartiendo sin analizar a los silbantes como si fuera pastel del Día del Niño", escribió el exárbitro, quien también se quejó de la designación de Yonatan Peinado como encargado del partido de Atlas contra Cruz Azul, luego del error del silbante en el partido de Pumas contra Pachuca.

🚨CRISIS ARBITRAL🚨

Sigue la repartición de la bolsa de trabajo en la comisión de árbitros, designan a Santander después de su error en el VAR en el @ClubAmerica vs @AtlasFC y a Peinado después de su DESASTROZO trabajo en el @Tuzos vs @PumasMX

Herrero y Elizondo siguen dando… pic.twitter.com/CaLmsD0msT — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 30, 2026

Designaciones arbitrales para la ida de los Cuartos de Final

TIGRES VS CHIVAS:

Árbitro central: Vicente Jassiel Reynoso

Asistente 1: Karen Díaz

Asistente 2: Óscar Yahir Barriga

Cuarta árbitra: Karen Hernández

VAR: Guillermo Pacheco

AVAR: Manuel Alfonso Martínez

ATLAS VS CRUZ AZUL

Árbitro central: Yonatan Peinado

Asistente 1: Leonardo Javier Castillo

Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto

Cuarto árbitro: Óscar Mejía

VAR: Erick Yair Miranda

AVAR: Salvador Pérez

AMÉRICA VS PUMAS

Árbitro central: Luis Enrique Santander

Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza

Asistente 2: Enrique Isaac Bustos

Cuarto árbitro: Maximiliano Quintero

VAR: Jorge Abraham Camacho

AVAR: Michel Caballero

TOLUCA VS PACHUCA

Árbitro central: Fernando Hernández

Asistente 1: José Ibrahim Martínez

Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez

Cuarto árbitro: Martín Molina

VAR: Stephanía Pérez Borja

AVAR: Oscar Macías