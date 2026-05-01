¡De ídolo a polémica! Los 5 grandes escándalos de CM Punk

A lo largo de los años, CM Punk se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la lucha libre, pero también como una de las más polémicas. Desde altercados con aficionados hasta conflictos con empresas y colegas, el llamado “Chicago Made” ha estado envuelto en varios escándalos que han marcado su trayectoria.

Golpe a un fan en 2012

Uno de los primeros incidentes ocurrió durante un episodio de RAW el 8 de octubre de 2012, cuando CM Punk se metió entre el público. Aunque algunos aficionados lo empujaron, el momento se salió de control cuando el luchador terminó golpeando a un fanático que no estaba involucrado ni lo estaba molestando.

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WrestleMania 42 y los recientes incidentes

Las polémicas más recientes se dieron durante WrestleMania 42. En un primer caso, CM Punk reaccionó contra un aficionado que grababa un momento incómodo de Bayley, tirándole el celular.

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CM Punk faced no disciplinary action for the fan incident during WrestleMania week



- @FightfulSelect pic.twitter.com/cCKrwUqEry — J O H N (@RomanEra0) April 24, 2026

El segundo incidente fue más grave: un fanático latino denunció al 911 que el luchador lo empujó y le puso las manos en el pecho dentro de un hotel en Las Vegas. Además, aseguró que el gladiador parecía estar bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

Pelea en AEW y despido

Durante su etapa en All Elite Wrestling, CM Punk protagonizó un fuerte altercado en backstage con Jack Perry. La discusión escaló hasta llegar a los golpes, lo que terminó derivando en su salida definitiva de la empresa poco tiempo después.

Se cumple 1 año desde que #AEWDyanamite sacó el vídeo completo del altercado entre Jack Perry y CM Punk en #AEWAllIn dando la razón al propio Punk que tiempo después fue a #WWE.



Una decisión polémica de Tony Khan en #AEW.pic.twitter.com/NtNwkFiFXK — Planeta Wrestling (@Planeta_Wrest) April 10, 2025

Ruptura con WWE en 2014

Otro de los capítulos más controvertidos en su carrera fue su salida de WWE en 2014. Punk abandonó la compañía tras el Royal Rumble de ese año, argumentando negligencia médica, agotamiento físico y frustración por decisiones creativas, especialmente por no haber estelarizado WrestleMania.

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La relación se rompió completamente cuando fue despedido el mismo día de su boda, lo que lo llevó a criticar duramente a la empresa durante años… hasta su sorpresivo regreso en 2023.

A pesar de su talento y popularidad, CM Punk ha estado constantemente rodeado de conflictos que han dividido opiniones entre los aficionados. Su historia demuestra que, más allá del ring, su personalidad y carácter han sido igual de protagonistas que sus logros deportivos.