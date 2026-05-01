Donald Trump subiría aranceles de autos al 25%: esta sería la fecha de aplicación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el comercio internacional tras anunciar que la próxima semana incrementará al 25% los aranceles aplicados a automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea. La decisión llega en un momento especialmente delicado para la economía global y amenaza con desatar nuevas tensiones entre dos de los bloques comerciales más importantes del mundo.

El anuncio fue realizado mediante una publicación en la que el mandatario aseguró que la Unión Europea “no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial plenamente acordado”, aunque no ofreció detalles específicos sobre las supuestas irregularidades. Esta declaración ha generado incertidumbre, ya que rompe con el tono de cooperación que ambas partes habían mantenido en meses recientes.

La próxima semana incrementará al 25% los aranceles aplicados a automóviles / FREEPIK

Un acuerdo en riesgo tras decisión judicial

Cabe recordar que Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habían alcanzado un acuerdo comercial en julio pasado, el cual establecía un arancel del 15% para la mayoría de los bienes. Este pacto, conocido como el Acuerdo de Turnberry, buscaba estabilizar la relación comercial entre ambas potencias y evitar una escalada en las tensiones económicas.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que el Presidente no tenía la autoridad legal para declarar una emergencia económica e imponer aranceles de manera unilateral. Este fallo no solo debilitó el acuerdo original, sino que abrió la puerta a nuevas disputas legales y comerciales.

A raíz de esta resolución, el esquema arancelario sufrió ajustes, reduciendo el tope al 10% mientras el gobierno estadounidense implementaba un nuevo régimen basado en otras leyes. Ahora, con el anuncio del aumento al 25%, el futuro del acuerdo bilateral vuelve a quedar en entredicho.

Donald Trump ha tenido desacuerdo con la Unión Europea lo que provocaría una guerra comercial / FB: @WhiteHouse

Impacto económico: miles de millones en juego

La decisión de elevar los aranceles no solo representa un conflicto político, sino también un golpe potencial para la economía global. De acuerdo con datos de Eurostat, el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea alcanzó los 2 billones de dólares en 2024, lo que equivale a un intercambio diario de aproximadamente 4 mil 600 millones de euros.

Además, la Unión Europea había estimado que el acuerdo comercial permitiría a sus fabricantes de automóviles ahorrar entre 585 y 700 millones de dólares mensuales, cifra que ahora podría verse comprometida si se concreta el incremento arancelario.

Este escenario podría traducirse en un aumento de precios, reducción de exportaciones y afectaciones a cadenas de suministro, impactando tanto a productores como a consumidores en ambos lados del Atlántico.

Elevar los aranceles representa un golpe potencial para la economía global / FREEPIK

La postura de la Unión Europea

Ante el contexto de incertidumbre, la Comisión Europea ya había advertido previamente sobre la importancia de respetar los acuerdos establecidos. En febrero, tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense, el organismo fue contundente al señalar: “Un acuerdo es un acuerdo”.

Asimismo, reiteró su expectativa de que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos, subrayando que los productos europeos deben continuar beneficiándose de condiciones competitivas sin incrementos arancelarios fuera de lo pactado.

Habrá que esperar la próxima semana para ver los daños económicos que representa subir los aranceles / FB: @WhiteHouse

Un nuevo capítulo en la tensión comercial

El posible aumento de aranceles al 25% marca un nuevo episodio en la compleja relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Más allá del impacto inmediato, la medida podría sentar un precedente en la política económica internacional, reactivando temores de una guerra comercial en un momento donde la estabilidad global sigue siendo frágil.